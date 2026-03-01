Tài khoản nhận 50 triệu đồng, một năm sau về quê được công an liên hệ làm việc

Theo Công an tỉnh Nghệ An, ngày 13/02/2025, chị Nguyễn Thị Cam (SN 1982), trú tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đến Công an xã Nam Đàn (Nghệ An) trình báo: vào ngày 12/02/2025, do không để ý nên chị Cam chuyển nhầm số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng MB Bank mang tên Bùi Thế Hà.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã tiến hành thu thập thông tin liên quan đến số tài khoản trên. Đồng thời, phối hợp ngân hàng xác định chủ tài khoản trên là của anh Bùi Thế Hà (sinh năm 1990) trú tại xóm Bắc Sơn, xã Nam Đàn. Tuy nhiên tại thời điểm trên anh Hà không sinh sống, làm việc tại địa phương nên rất khó khăn để Công an xã liên hệ làm việc.

Chị Cam nhận lại số tiền từ anh Hà do chuyển khoản nhầm

Đến ngày 10/02/2026, sau khi xác minh, nắm thông tin anh Hà đang có mặt tại địa phương, Công an xã liên hệ gặp trực tiếp để làm việc và vận động trao trả lại số tiền trên cho chị Cam. Cảm kích trước việc làm của Công an xã Nam Đàn, chị Cam viết thư cảm ơn lực lượng Công an và anh Bùi Thế Hà.