Mua router tiền triệu có thực sự giúp mạng Wi-Fi ở nhà nhanh hơn?

Thực tế hiện nay, các thiết bị router do nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) trang bị sẵn thường chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn kết nối ở mức cơ bản nhất. Khi số lượng thiết bị thông minh trong nhà tăng lên, băng thông sẽ nhanh chóng bị nghẽn, dẫn đến trải nghiệm tồi tệ. Việc tìm đến các bộ định tuyến (router) của bên thứ ba là một bước đi chính xác.

Tuy nhiên, thị trường hiện nay đang giăng ra một ma trận giá cả, từ vài trăm nghìn cho đến những cỗ máy hầm hố có giá ngót nghét 10 triệu đồng. Những dòng sản phẩm đắt đỏ này thực chất được định giá cao nhờ nhồi nhét hàng loạt tính năng phụ trợ như hệ thống bảo mật mạng chuyên sâu, tích hợp VPN phần cứng hay khả năng kiểm soát luồng truy cập gắt gao.

Đối với đại đa số người dùng phổ thông, việc vung tiền cho những tính năng cao cấp kể trên là sự lãng phí không cần thiết. Nếu mục tiêu duy nhất của bạn là cải thiện tốc độ tải trang và xem video mượt mà, bài toán đầu tư tỏ ra đơn giản hơn rất nhiều. Hiện tại, chỉ với ngân sách khoảng 2 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu một chiếc router hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 thế hệ mới. Công nghệ này dư sức cung cấp băng thông lên tới vài Gigabit/giây (Gbps), vượt xa ngưỡng tốc độ vài trăm Megabit/giây (Mbps) mà các nhà mạng tại Việt Nam đang cung cấp cho nhóm khách hàng hộ gia đình.

Quy tắc cốt lõi khi nâng cấp thiết bị mạng là phải soi chiếu lại gói cước internet đang sử dụng. Nếu gia đình bạn chỉ đăng ký gói cước dưới 300 Mbps để phục vụ vài chiếc điện thoại và tivi thông minh, một thiết bị chuẩn Wi-Fi 5 giá vài trăm nghìn đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi nhu cầu kết nối đa thiết bị cao hơn cùng gói băng thông rộng, những mẫu router Wi-Fi 6 với mức giá chưa tới 1 triệu đồng chính là "điểm ngọt" về hiệu năng trên giá thành.

Sự ngoại lệ duy nhất dành cho những thiết bị mạng đắt tiền thuộc về nhóm người dùng có nhu cầu đặc thù. Nếu bạn là một game thủ eSports chuyên nghiệp cần độ trễ ping xấp xỉ bằng không, hoặc gia đình thường xuyên stream nội dung 4K trên nhiều màn hình cùng lúc, lúc này những cỗ máy định tuyến cao cấp mới phát huy đúng giá trị.

Riêng với bài toán nhà nhiều tầng hay không gian rộng nhiều vật cản, việc mua một chiếc router đắt tiền lẻ loi không thể giải quyết triệt để điểm mù sóng. Thay vào đó, người dùng nên chuyển hướng ngân sách sang các hệ thống Wi-Fi Mesh để tạo ra một mạng lưới kết nối đồng nhất và phủ sóng toàn diện hơn.