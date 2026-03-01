Công an thông báo tới tất cả những ai có giao dịch với Vũ Thanh Bình SN 2009

Ngày 28/2, thông tin từ Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố bị can Vũ Thanh Bình (SN 2009, trú xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời phát thông báo tìm bị hại trong vụ việc.

Theo kết quả điều tra, Vũ Thanh Bình cùng một số đối tượng lập Facebook “Phòng vé Thanh Bình - Vé máy bay trong nước và quốc tế”, trong đó Bình được giới thiệu là giám đốc của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.