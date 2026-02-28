Từ ngày 15/3, thay đổi quan trọng liên quan thẻ căn cước/CCCD chính thức áp dụng, người dân cần biết rõ để đảm bảo quyền lợi

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 58/2026 để sửa đổi, bổ sung một số nghị định, trong đó có Nghị định 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Căn cước. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là công an cấp xã được trao thêm nhiều thẩm quyền mới, giúp quá trình làm giấy tờ tùy thân và sửa đổi thông tin sai sót diễn ra siêu tốc ngay tại nơi cư trú.

Cụ thể, dữ liệu công dân sẽ được cập nhật trực tiếp thông qua quá trình giải quyết các thủ tục cấp mới, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước ngay tại cơ sở. Quy định này được ban hành nhằm đồng bộ với mô hình tổ chức mới của ngành công an sau khi bãi bỏ cấp huyện, đưa các thủ tục hành chính về sát với người dân nhất. Giờ đây, bạn có thể thực hiện mọi thủ tục liên quan đến thẻ căn cước ngay tại xã, phường mình sinh sống. Trong trường hợp dữ liệu trên hệ thống chưa đầy đủ, công an xã sẽ chủ động thu thập trực tiếp qua phiếu đề nghị giải quyết thủ tục của người dân.

Không dừng lại ở mảng cấp phát thẻ, nghị định mới còn trao thêm quyền hạn cho trưởng công an cấp xã trong việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu như trước đây, công an xã chỉ được phép cung cấp thông tin cho các cá nhân cư trú trên địa bàn, thì từ giữa tháng 3 tới, phạm vi này sẽ được mở rộng. Trưởng công an xã có quyền trích xuất và cung cấp dữ liệu cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác có trụ sở chính tại địa phương khi có yêu cầu bằng văn bản. Điều này giúp quy trình xác minh thông tin giữa các cơ quan ban ngành cấp cơ sở trở nên nhanh chóng và khép kín hơn.

Một tin vui lớn cho những người dân phát hiện thông tin cá nhân của mình trên hệ thống bị sai sót là thủ tục điều chỉnh đã được tinh gọn tối đa. Thay vì phải đi lại nhiều lần, bạn chỉ cần nộp phiếu đề nghị kèm tài liệu chứng minh qua Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc ghé ngay cơ quan công an gần nhất. Dù bạn nộp hồ sơ ở bất kỳ đâu, nơi tiếp nhận cũng có trách nhiệm luân chuyển ngay lập tức về cho công an cấp xã nơi bạn thường trú hoặc tạm trú.

Điểm sáng lớn nhất là quy định thời hạn giải quyết cực kỳ nghiêm ngặt: chỉ trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, trưởng công an xã bắt buộc phải kiểm tra tính pháp lý và cập nhật ngay lên hệ thống, hoặc phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối. Quy định này hứa hẹn sẽ chấm dứt tình trạng người dân phải chờ đợi mòn mỏi để đính chính một vài sai sót nhỏ trên giấy tờ.