Mẫu iPhone giá rẻ có thể ra mắt ngày 4/3

Trên tài khoản X chính thức, CEO Tim Cook xác nhận chuỗi công bố sản phẩm đầu năm mới của Apple sẽ khởi động vào sáng 2/3 theo giờ địa phương. Dù không tổ chức sự kiện trực tuyến quy mô lớn như thường lệ, Apple vẫn lên kế hoạch cho một buổi trải nghiệm mang tên “Apple Experience” vào 9h sáng 4/3 (giờ địa phương) tại New York, dành cho giới truyền thông và các nhà sáng tạo nội dung.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, danh sách thiết bị dự kiến ra mắt khá đa dạng. Tâm điểm được cho là iPhone 17e, phiên bản kế nhiệm iPhone 16e từng xuất hiện hồi tháng 2/2025. Bên cạnh đó là bộ đôi iPad Air nâng cấp lên chip M4, iPad thế hệ thứ 12 bản tiêu chuẩn sử dụng chip A18 và loạt máy tính xách tay MacBook được làm mới cấu hình.

CEO Tim Cook xác nhận chuỗi công bố sản phẩm đầu năm mới của Apple sẽ khởi động vào sáng 2/3 theo giờ địa phương. (Ảnh chụp màn hình)

Giới phân tích nhận định Apple nhiều khả năng sẽ không tung ra sản phẩm siêu cao cấp để đối đầu trực diện với Galaxy S26 Ultra trong đợt này. Những thay đổi lớn về thiết kế cho iPad hay thế hệ iPad Pro mới cũng khó xuất hiện, cho thấy hãng có thể đang ưu tiên chiến lược củng cố phân khúc tầm trung và phổ thông.

iPhone 17e có thể trở thành tâm điểm

iPhone 17e được đồn đoán kế thừa thiết kế Dynamic Island cùng vi xử lý A19 từ bản iPhone 17 tiêu chuẩn, nhưng vẫn giữ mức giá khởi điểm khoảng 599 USD. Máy nhiều khả năng chỉ trang bị camera đơn phía sau, song mức giá cạnh tranh được kỳ vọng tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ Android cùng phân khúc như Galaxy S25 FE và Galaxy S26 bản tiêu chuẩn.

iPhone 17e được cho là sẽ ra mắt trong vài ngày tới. (Ảnh minh hoạ: FPT / YouTube)

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, iPhone 17e sẽ tiếp tục chiến lược “giá mềm, hiệu năng cao” mà Apple đã thử nghiệm với các mẫu e-series trước đó, nhằm mở rộng tệp khách hàng trẻ và người dùng nâng cấp từ các đời iPhone cũ.

MacBook giá rẻ gây chú ý

Ở mảng máy tính, Apple được cho là đang chuẩn bị một mẫu MacBook hoàn toàn mới với mức giá khởi điểm 699 USD hoặc thấp hơn. Thiết bị này có thể sử dụng chip A18 Pro, bộ nhớ lưu trữ từ 128GB và cắt giảm một số tính năng so với dòng hiện tại để tối ưu chi phí.

MacBook giá rẻ mới có thể mang đến nhiều tùy chọn màu sắc. (Ảnh minh họa: PhoneArena)

Song song đó, các phiên bản MacBook Air và MacBook Pro làm mới cũng được kỳ vọng cải thiện hiệu năng và thời lượng pin, tiếp tục củng cố vị thế của Apple trong phân khúc laptop cao cấp.

Động thái dồn dập từ Apple cho thấy hãng không đứng ngoài cuộc chơi khi thị trường smartphone và máy tính cá nhân đang bước vào chu kỳ cạnh tranh mới. Những gì diễn ra trong tuần đầu tháng 3 sẽ phần nào hé lộ chiến lược sản phẩm của “Táo khuyết” trong năm 2026.

Tham khảo PhoneArena