Giải mã "mắt thần" Google Maps: Không lắp camera, vì sao biết chính xác từng mét đường tắc cứng?

Bí mật ẩn sau tính năng định vị trên chiếc smartphone của bạn

Câu trả lời thực chất nằm ở chính chiếc điện thoại thông minh mà bạn đang mang theo. Thay vì dùng camera để quan sát, Google thu thập và phân tích dữ liệu định vị ẩn danh từ hàng triệu thiết bị đang lưu thông trên đường. Ngay khi bạn bật GPS và mở ứng dụng, hệ thống lập tức ghi nhận vị trí, hướng đi và tốc độ thực tế. Tất cả những dữ liệu này được mã hóa, bảo mật danh tính và tổng hợp thành một bức tranh giao thông tổng thể. Nếu thuật toán phát hiện một lượng lớn thiết bị cùng lúc di chuyển chậm lại một cách bất thường trên một đoạn đường, nó sẽ tự động đánh dấu khu vực đó đang xảy ra ùn tắc. Nguyên lý "dữ liệu đám đông" này càng phát huy sức mạnh ở các đại đô thị, nơi mật độ người dùng smartphone cực kỳ đông đảo và việc bật định vị diễn ra xuyên suốt.

Kho dữ liệu khổng lồ và sức mạnh từ cộng đồng tài xế

Không chỉ dựa vào các con số thời gian thực, Google Maps còn nắm trong tay một kho dữ liệu giao thông đồ sộ được tích lũy qua nhiều năm. Thuật toán AI có thể nhận diện rõ quy luật kẹt xe vào giờ cao điểm, thói quen di chuyển ngày thường so với cuối tuần hay các nút thắt cổ chai quen thuộc. Khi tốc độ hiện tại thấp hơn hẳn mức trung bình trong quá khứ ở cùng một khung giờ, bản đồ sẽ phát cảnh báo ùn tắc bất thường do tai nạn hoặc thời tiết.

Bên cạnh đó, tính năng báo cáo cộng đồng cho phép tài xế trực tiếp cập nhật các sự cố như ngập nước hay công trường. Những cảnh báo này không hiển thị ngay mà được hệ thống đối chiếu chéo với dữ liệu từ các phương tiện khác trước khi phát thông báo rộng rãi, giúp lọc bỏ triệt để các thông tin nhiễu.

Những cú "kẹt xe ảo" và rào cản công nghệ

Dù thông minh đến mấy, "mắt thần" của Google đôi khi vẫn có những cú nhầm lẫn dở khóc dở cười. Thực tế, không ít người dùng từng rẽ vào một tuyến đường báo đỏ quạch trên bản đồ nhưng lại thấy đường xá vắng tanh. Trạng thái "kẹt xe ảo" này thường xảy ra khi dữ liệu bị trễ nhịp vài phút hoặc số lượng thiết bị trên tuyến đường đó quá ít để hệ thống có thể nội suy chính xác.

Đôi khi, chỉ cần một dòng xe máy phải dừng quá lâu để chờ chu kỳ đèn đỏ kéo dài, hoặc đám đông trú mưa dưới gầm cầu cũng đủ khiến thuật toán nhầm tưởng là có vụ kẹt xe nghiêm trọng. Dù vẫn còn những điểm mù, không thể phủ nhận cơ chế thu thập dữ liệu khôn ngoan này đã biến Google Maps thành trợ lý dẫn đường quyền lực nhất hiện nay.