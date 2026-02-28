Trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT trong năm 2026, thủ tục nhận lại rất đơn giản

Rất nhiều người tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình không hề biết rằng mình hoàn toàn có quyền được nhận lại tiền nếu chuyển sang các nhóm đối tượng ưu tiên cao hơn. Thực tế cho thấy có nhiều trường hợp người dân đã mua thẻ tự nguyện nhưng sau đó lại trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hoặc chính thức ký hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành, nếu một người đồng thời thuộc nhiều nhóm tham gia bảo hiểm khác nhau thì sẽ chỉ phải đóng theo nhóm có thứ tự ưu tiên cao nhất, bắt đầu từ nhóm do người lao động và doanh nghiệp đóng, đến nhóm do nhà nước hỗ trợ và cuối cùng mới là diện hộ gia đình.

Chính vì vậy, khi bạn đang dùng thẻ hộ gia đình mà chuyển sang diện được doanh nghiệp hoặc nhà nước cấp thẻ mới, cơ quan chức năng sẽ lập tức hoàn trả lại số tiền dư tính từ ngày thẻ mới có hiệu lực cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ cũ.

Để lấy lại khoản tiền chính đáng này, người dân không cần phải trải qua các thủ tục rườm rà. Trụ cột của quy trình chỉ là việc điền thông tin chuẩn xác vào mẫu tờ khai TK1-TS do cơ quan chức năng cung cấp.

Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm đã mất, người nhà hoàn toàn có quyền đại diện đứng ra lập tờ khai này. Khâu nộp hồ sơ cũng được mở rộng tối đa để tạo sự tiện lợi, người dân có thể cầm giấy tờ đến nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý hoặc trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Nếu không muốn đi lại mất thời gian, bạn chỉ cần thao tác nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua các tổ chức I-VAN một cách vô cùng nhanh chóng.