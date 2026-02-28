Apple phá lệ tung 5 siêu phẩm giá rẻ ngay đầu tháng 3

Theo tiết lộ từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple sẽ không tổ chức một sự kiện hoành tráng với livestream truyền thống như mọi năm. Thay vào đó, hãng sẽ áp dụng chiến thuật "dội bom" thông cáo báo chí liên tục từ thứ Hai (2/3) đến thứ Tư (4/3) trên trang Apple Newsroom.

Trước đó một tuần, một số ít nhà báo và nhà sáng tạo nội dung đã nhận được vé mời tham dự sự kiện trải nghiệm thực tế "Apple Experience" tại New York, London và Thượng Hải, ngầm khẳng định một đợt đổ bộ phần cứng quy mô lớn đang ở rất gần.

Tâm điểm iPhone 17e và chiếc MacBook giá rẻ bí ẩn

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào iPhone 17e, mẫu smartphone được dự đoán sẽ khuynh đảo phân khúc tầm trung trong tuần đầu tháng 3 này. Thiết bị mang trên mình con chip A19 mạnh mẽ sản xuất trên tiến trình 3nm nâng cấp, dù có thể bị Apple chủ động giảm xung nhịp và cắt giảm nhân GPU để phân cấp sản phẩm so với dòng tiêu chuẩn. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM 8GB đủ sức gánh vác các mô hình AI chạy trực tiếp trên máy, hỗ trợ sạc MagSafe, modem C1X cho tốc độ 5G siêu nhanh và chuẩn Wi-Fi 7 mới nhất.

Bên cạnh iPhone 17e, Apple còn ấp ủ một nước đi đầy bất ngờ mang tên MacBook giá rẻ nhằm đánh mạnh vào phân khúc máy tính xách tay phổ thông. Giới thạo tin cho biết mẫu thiết bị này sở hữu màn hình nhỏ gọn 12.9 inch, tận dụng sức mạnh của chip A18 Pro từng làm mưa làm gió trên iPhone 16 Pro và sẽ có hàng loạt tùy chọn màu sắc bắt mắt để thu hút người dùng trẻ.

Đổ bộ hàng loạt thiết bị dùng chip M5 và A18

Không dừng lại ở mảng điện thoại, đợt ra mắt này còn chứng kiến sự nâng cấp phần cứng đồng loạt của nhiều dòng thiết bị mũi nhọn khác. Cụ thể, người dùng máy tính bảng sẽ sớm đón nhận dòng iPad Air chạy chip M4 và phiên bản iPad thế hệ 12 phổ thông dùng chip A18. Ở mảng máy tính chuyên nghiệp, thế hệ MacBook Air mới sẽ được nâng cấp lên dòng chip M5, trong khi các cỗ máy quái vật MacBook Pro sẽ phô diễn sức mạnh tối đa với bộ đôi vi xử lý M5 Pro và M5 Max. Hai mẫu màn hình Studio Display mới cũng đang được phát triển, nhưng nhiều khả năng Apple sẽ dời lịch ra mắt chúng để tránh tình trạng nhồi nhét quá dày đặc sản phẩm trong một tuần.

Dấu chấm hết cho truyền thống ra mắt gom cục vào tháng 9

Đợt công bố dồn dập ngay sau khi vừa giới thiệu AirTag thế hệ 2 không chỉ là một sự kiện đơn lẻ, mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược dài hạn của gã khổng lồ công nghệ. Kỷ nguyên dồn toàn bộ sản phẩm chủ lực vào một sự kiện mùa thu duy nhất dường như đã khép lại. Theo định hướng mới, Apple sẽ chia nhỏ thời điểm ra mắt, ưu tiên sân khấu tháng 9 cho các dòng máy Pro cao cấp và thiết bị gập đột phá. Ngược lại, những phiên bản tiêu chuẩn hoặc giá rẻ sẽ được lùi lịch sang kỳ ra mắt mùa xuân năm sau. Điển hình như mô hình sắp tới, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không xuất hiện vào cuối năm 2026 mà được dời sang đầu năm 2027 để "hội quân" cùng iPhone 18e và iPhone Air 2.