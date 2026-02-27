Apple hớ to: Samsung chỉ định đòi tăng giá RAM 60%, Apple gật đầu luôn mức 100% không cần mặc cả

Trong chuỗi cung ứng linh kiện công nghệ, Apple luôn có tiếng là một kẻ đàm phán cứng rắn, không bao giờ chịu lép vế trước các yêu cầu tăng giá của đối tác. Thế nhưng trong lần đàm phán về giá RAM điện thoại gần đây, Apple lại bị một phen hớ to khi thương lượng với Samsung.

Theo nguồn tin từ ngành công nghiệp bán dẫn, bộ phận chip nhớ DS của Samsung ban đầu chỉ nhắm đến mục tiêu tăng giá bộ nhớ LPDDR5X cho iPhone khoảng 60%, nhưng đã mở đầu đàm phán ở mức tăng 100% với ý định sau đó sẽ hạ xuống mức 60% như dự kiến. Điều bất ngờ là Apple đã chấp nhận ngay lập tức mức tăng 100% ngay tại bàn đàm phán đầu tiên, không hề mặc cả.

"Bộ phận DS của Samsung ban đầu có chiến lược tăng giá LPDDR5X cho iPhone của Apple khoảng 60%. Tuy nhiên, tại bàn đàm phán đầu tiên, họ đưa ra mức tăng 100% (với ý định hạ dần về mức 60%), và Apple đã chấp nhận ngay lập tức - vì thế đó trở thành mức giá cuối cùng. Điều đó cho thấy mức độ tuyệt vọng của các nhà sản xuất smartphone để đảm bảo nguồn cung bộ nhớ," một nguồn tin trong ngành bán dẫn tiết lộ với Dealsite.

Quyết định này phản ánh mức độ căng thẳng nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng RAM. Vào đầu năm 2025, Apple và các công ty khác cần chip bộ nhớ LPDDR5X 12GB đã phải trả khoảng 25-29 USD, nhưng con số này đã tăng vọt lên 70 USD vào cuối năm - tăng gần gấp ba lần chỉ trong vòng một năm. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức các giám đốc điều hành của Apple trước đó đã phải đặt phòng khách sạn dài hạn tại Hàn Quốc để trực tiếp đàm phán với Samsung và SK Hynix nhằm đảm bảo nguồn cung đầy đủ.

Động thái chấp nhận ngay mức giá cao nhất cho thấy Apple đang chịu áp lực khổng lồ trong việc đảm bảo nguồn cung DRAM cho dòng iPhone 18 sắp ra mắt. Nếu một gã khổng lồ nghìn tỷ USD như Apple còn cảm thấy áp lực phải đảm bảo nguồn cung DRAM càng nhiều càng tốt, thì có thể thấy các công ty khác đang trải qua tình trạng tuyệt vọng như thế nào.

Hiện tại, bộ phận DS của Samsung đã chuyển từ các thỏa thuận dài hạn sang hợp đồng theo quý với bộ phận MX (di động) của chính Samsung để tối đa hóa lợi nhuận. Apple - đối thủ cạnh tranh bộ phận smartphone của Samsung - cũng đã được xác nhận đã đảm bảo nguồn cung LPDDR5X của bộ phận DS cho dòng iPhone 17 với mức giá gấp đôi so với trước đó.

Gần đây, Apple thậm chí còn tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với bộ phận DS của Samsung để đàm phán về khối lượng giao hàng nửa đầu năm nhằm ổn định việc mua sắm bộ nhớ.