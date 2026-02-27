Nếu không mua Galaxy S26 Ultra: 36,99 triệu đủ ăn phở mỗi ngày trong 2 năm, xem Netflix tới lúc... con bạn học cấp 2

Galaxy S26 Ultra vừa lên kệ với giá niêm yết 36,99 triệu đồng, một con số đủ khiến nhiều người phải dừng lại vài giây trước khi bấm nút thanh toán. Nếu đặt chiếc máy sang một bên và nhìn số tiền này dưới góc độ đời sống hàng ngày, câu chuyện trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Ảnh tạo bởi AI

Trong ngày vía Thần Tài năm nay, giá vàng miếng SJC quanh mốc hơn 185 triệu đồng mỗi lượng. Quy đổi ra, 36,99 triệu đồng tương đương tròn 2 chỉ vàng. Với nhiều người Việt, 2 chỉ vàng không chỉ là một món tích trữ mà còn là cảm giác "có của để dành", thứ mà smartphone dù cao cấp đến đâu cũng không mang lại.

36,99 triệu đồng vừa đủ mua tròn 2 chỉ vàng trong ngày vía Thần tài Mùng 10 này - Ảnh: Internet

Nhưng nếu không phải vàng mà là đồ ăn, con số bắt đầu trở nên rất trực quan. Một ổ bánh mì giá 25.000 đồng thì số tiền này đổi được gần 1.500 ổ. Ăn mỗi ngày một ổ thì phải hơn bốn năm mới hết. Nếu chuyển sang phở 50.000 đồng một bát, bạn có thể ăn khoảng 740 bát. Nghĩa là ăn một bát phở mỗi sáng suốt hai năm vẫn chưa chạm đáy ví. Còn nếu chỉ uống trà đá 5.000 đồng, con số nhảy lên gần 7.400 ly, đủ để ngồi từ đầu ngõ đến cuối phố tám chuyện mỗi ngày trong nhiều năm.

Với dân văn phòng, 36,99 triệu đồng tương đương gần 925 suất cơm trưa 40.000 đồng. Tính theo lịch làm việc, số tiền này nuôi bạn đi làm trong khoảng ba năm mà không cần nghĩ hôm nay ăn gì. Nếu là người mê cà phê chuỗi, mỗi ly khoảng 55.000 đồng thì bạn có thể bước vào Highlands hoặc Phúc Long gần 700 lần. Uống mỗi ngày một ly thì phải gần hai năm mới dùng hết.

Ở góc độ dịch vụ số, sự chênh lệch càng rõ. Gói Netflix Premium khoảng 260.000 đồng một tháng. Số tiền mua Galaxy S26 Ultra đủ để bạn xem phim gần 12 năm liên tục. Spotify Premium giá 59.000 đồng một tháng thì kéo dài hơn nửa thế kỷ. YouTube Premium cũng phải gần 40 năm mới dùng hết số tiền này. Tức là từ lúc còn trẻ xem vlog tới lúc tóc bạc vẫn chưa hết hạn.

Với giá gói cao cấp nhất alf 260.000 đồng/tháng, số tiền 36,99 triệu đồng đủ cho bạn gia hạn Netflix tới tận gần 12 năm

Nếu chuyển sang phương tiện đi lại, 37 triệu đồng là ngân sách của những chiếc xe tay ga quốc dân như Honda Vision hoặc Yamaha Janus, những mẫu xe xuất hiện dày đặc trên đường phố Việt Nam. Chọn một chiếc Wave Alpha thì vẫn còn dư tiền đổ xăng hàng trăm lần. Tính trung bình mỗi lần đổ 100.000 đồng, bạn có thể ghé cây xăng khoảng 370 lần. Với mức di chuyển phổ thông, con số này đủ chạy trong vài năm.

Trong lĩnh vực du lịch, số tiền này có thể biến thành khoảng 9 đến 10 chuyến bay khứ hồi sang Thái Lan nếu săn vé tốt, hoặc 6 chuyến đi Phú Quốc trọn gói. Nếu chỉ thích Đà Lạt, thuê homestay 500.000 đồng một đêm thì ở được hơn hai tháng rưỡi, đủ để sống chậm đúng nghĩa.

Không mua Galaxy S26 Ultra, cầm số tiền này lên Đà Lạt sống thoả thích được hẳn gần 3 tháng nếu chi tiêu tiết kiệm

Ngay cả những chi phí rất nhỏ và rất Việt Nam cũng tạo ra sự so sánh thú vị. Tiền gửi xe 100.000 đồng một tháng thì gửi được 30 năm. Tiền điện phòng trọ khoảng 1,2 triệu đồng mỗi tháng thì dùng trong hơn 2 năm rưỡi. Đi đám cưới mừng 500.000 đồng một phong bì thì bạn có thể trở thành vị khách "chăm chỉ" trong 74 đám cưới, một con số đủ khiến bất kỳ ai cũng thấy mệt thay.

Ở góc độ mua sắm, 36,99 triệu đồng có thể biến thành cả một góc sống mới. Một bộ máy giặt, tủ lạnh, TV 4K tầm trung vẫn còn dư tiền sắm thêm máy lọc không khí. Hoặc dựng trọn một bộ PC mạnh để chơi game và làm việc. Nếu là thời trang, số tiền này đổi được gần 20 đôi sneaker chính hãng hoặc hơn 100 chiếc áo thun local brand.

Tất nhiên, mọi phép quy đổi đều mang tính tương đối. Galaxy S26 Ultra không chỉ là một món đồ công nghệ mà còn là trải nghiệm, là camera, là hiệu năng, là cảm giác cầm trên tay một thứ mới nhất. Nhưng khi đặt cạnh những giá trị rất đời thường như bát phở buổi sáng, ly cà phê quen thuộc hay chiếc xe máy chạy mỗi ngày, 36,99 triệu đồng bỗng trở thành một con số dễ hình dung hơn rất nhiều.

Tất nhiên bài viết chỉ là so sánh vui để bạn thấy được giá trị của một chiếc Galaxy S26 Ultra. Dù gì thì năm nay Samsung cũng đã mang tới cho người dùng một thiết kế có thể coi là đáng để nâng cấp, từ thiết kế, màn hình Privacy Display, camera nâng cấp, tập trung vào AI Agents... Nhưng nếu chừng đó chưa đủ hợp lý để bạn "móc hầu bao", hãy cứ tham khảo mấy option mà chúng tôi kể trên nhé

Và đó cũng là lý do những bài toán kiểu này luôn khiến người ta bật cười. Không phải vì chiếc điện thoại trở nên đắt hơn, mà vì chúng ta nhận ra cùng một số tiền có thể mang lại những cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Một bên là công nghệ trong túi quần. Một bên là hàng nghìn ly trà đá và vài năm không phải nghĩ đến bữa trưa ngày mai.

