Theo dòng ngày hội dọn nhà: Khi máy giặt “kể chuyện chông gai”

Thầm lặng đứng trong góc nhà, ai ngờ máy giặt lại là "nhân chứng" cùng gia đình mình vượt qua chông gai thường nhật: cứu cánh quần áo đi qua những ngày mưa, nồm ẩm khó chịu, đủ tin cậy để cùng mẹ chăm lo cho sức khoẻ của mọi người, đủ bền bỉ đi cùng nhiều thế hệ và trở thành một phần ký ức.

Cuộc thi "Thử Thách Máy Giặt Cân Mọi Chông Gai" do Panasonic tổ chức từ tháng 10/2025 đã tập hợp hơn 1 nghìn câu chuyện từ mọi miền, chính thức công bố 4 máy giặt "anh tài". Mỗi video, hình ảnh review cách máy giặt "cân gọn" mọi thách thức từ người dùng lại gọi tên một nét tính cách bất ngờ của trợ thủ giặt giũ thân quen.

4 quán quân nhận được lượt bình chọn cao nhất đã được đại diện ban tổ chức đến từng nhà để trao giải Nhất, tương đương một máy giặt sấy cửa trước Panasonic NA-S157FW1BV và một máy hút bụi Panasonic không dây MC-SBR40C946.

Ban tổ chức tới trao quà cho các gia đình đạt giải nhất, trực tiếp lắp đặt giải thưởng - máy giặt sấy cửa trước Panasonic NA-S157FW1BV.

Từ "Lão Làng", "Lì Đòn" đến "Phong Trần", "Vệ Sĩ": Hóa ra máy giặt không hề vô tri!

"Phong Trần", "Lỳ Đòn" là hai từ chị Nguyễn Thị Khánh Huyền tự hào về "Vệ Sĩ" máy giặt Panasonic giúp gia đình dành giải quán quân cuộc thi. "Giữa thời tiết thất thường của Bình Phước, mùa nắng bụi bay mịt mù, mùa mưa thì ẩm ướt, thậm chí nước tạt ngang hiên, chiếc máy giặt Panasonic vẫn "lì" đến khó tin vì vỏ kim loại chống gỉ, nắp kính chịu lực, thân máy cứng cáp, không phai màu dù nắng chiếu trực tiếp mỗi ngày", chị Nguyễn Thị Khánh Huyền chia sẻ.

"Nhà mình làm rẫy cao su, nên các vết mủ hay đất cát trên quần áo đều khó giặt. Nhưng may mà máy có chế độ giặt tăng cường, giặt còn sạch hơn bằng tay.", chị nói và yên tâm rằng "Chỉ cần bấm nút, Panasonic sẽ lo phần còn lại".

Vợ Chồng chị Khánh Huyền chia sẻ niềm vui khi có giải thưởng được trao và lắp đặt tận nhà.

Nếu như có một máy giặt Panasonic "Phong Trần", thì cũng có một "Vệ Sĩ Lỳ Đòn" trong căn bếp gia đình chị Trần Thị Nga, đã âm thầm "cân" hết mùa đông, mùa nồm và cả những năm tháng không dễ dàng của cuộc sống. Những năm đầu làm vợ, làm mẹ của chị là chuỗi ngày chật vật với đồng lương ít ỏi, con hay ốm, chăn áo dày, giặt tay đến đỏ tay trong mùa đông miền Bắc. Thương vợ xoay xở, chồng chị lẳng lặng dành dụm để bất ngờ tặng vợ chiếc máy giặt Panasonic trong ngày sinh nhật. Với chị, máy giặt Panasonic là dấu mốc của yêu thương, là cách chồng thấu hiểu và san sẻ những nhọc nhằn.

Chiếc máy giặt "Lì Đòn" qua bao mùa mưa nắng, đem đến phút giây thảnh thơi, yêu thương cho cả gia đình.

Cân tất "chông gai" để trân quý những điều giản dị

Thêm nhiều "anh tài" máy giặt Panasonic qua câu chuyện người dùng gửi đến cuộc thi, như một "Lão Làng" được truyền tay qua 3 thế hệ suốt 14 năm, đến "Vệ Sĩ" cùng mẹ loại bỏ ẩm mốc, vi khuẩn trên áo quần, vì hệ hô hấp khoẻ mạnh cho bé. Tất cả 4 quán quân đã được Panasonic trao tận tay giải Nhất là máy giặt sấy Panasonic NA-S157FW1BV, nổi bật bởi công nghệ diệt khuẩn Blue Ag+, hỗ trợ loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn (*), kết hợp với công nghệ StainMaster+, giặt hơi nước và nước nóng, giúp xử lý vết bẩn cứng đầu, giảm tác nhân gây dị ứng (**).

Giải thưởng là máy giặt sấy cửa trước NA-S157FW1BV Panasonic nhân thêm niềm vui cho các gia đình giải Nhất ngay trước thềm đón Tết.

Trong không khí "ngày hội dọn nhà" đón Tết Âm lịch, cuộc thi khép lại như một dịp để nhìn lại chặng đường đã qua. Có những việc tưởng như thường nhật như chuyện giặt giũ, nhưng lại là thách thức không nhỏ với nhiều gia đình. Nhưng cũng từ chông gai, lại thêm trân quý những điều nhỏ bé như người bạn đồng hành tiện nghi, thông minh mà thầm lặng - máy giặt Panasonic. Chiếc máy giặt cũng là "ngôn ngữ yêu thương", thể hiện cách gia đình quan tâm nhau, san sẻ việc nhà. Khi những "chông gai" được gánh, các thành viên có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc quây quần, bước sang năm mới với tâm thế hứng khởi, nhẹ nhõm.

Cùng nhìn lại xem, chiếc máy giặt nhà bạn mang "tính cách" gì qua năm tháng?

(*)Tổ chức kiểm nghiệm: Viện công nghệ sinh học / Tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn: Escherichia coli lên đến 99,99% / Ngày phát hành báo cáo: Ngày 16 tháng 7 năm 2024 / Số tham chiếu báo cáo: 160724.1TN/VCCM. * Các điều kiện thử nghiệm được áp dụng. *Hiệu quả với tải giặt lên đến 3kg.

(**) Theo chứng nhận của Viện Công nghệ sinh học (Việt Nam số 0811.23/VCCM)/Tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn: 99,99% Escherichia coli & 99,99% Staphylococcus aureus/*Có áp dụng điều kiện thử nghiệm/*Ngày phát hành báo cáo: 08/11/2023. Theo chứng nhận của Biostir, Inc., Nhật Bản/Tỷ lệ loại bỏ chất gây dị ứng: 99% Mạt/*Có áp dụng điều kiện thử nghiệm/*Ngày phát hành báo cáo: 13/12/2023.