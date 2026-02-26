Đừng so Privacy Display của Galaxy S26 Ultra với miếng dán chống nhìn trộm thường, vì nó khác nhau 1 trời 1 vực

Nhiều người nghe đến màn hình chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra rồi nghĩ ngay rằng nó cũng chỉ giống miếng dán chống nhìn trộm bán ngoài tiệm. Suy nghĩ này không sai về mục đích, nhưng sự thật là sai hoàn toàn về cách hoạt động và trải nghiệm thực tế. Để có cái nhìn rõ nhất về sự khác biệt giữa 2 công nghệ này, mời bạn đọc phần giải thích dưới đây.

So sánh màn hình thông thường và màn hình chống nhìn trộm của Galaxy S26 Ultra.

Miếng dán chống nhìn trộm hoạt động ra sao và đánh đổi những gì

Miếng dán chống nhìn trộm đơn giản là lớp kính lọc hướng phát ra của ánh sáng trên màn hình. Nhìn thẳng thì thấy rõ, nhìn lệch sang hai bên là tối đen. Vấn đề là nó luôn hoạt động 24/7. Khi đã dán lên, màn hình sẽ luôn tối hơn bình thường, màu sắc thay đổi, nền trắng có thể hóa xám.

Miếng dán chống nhìn trộm thông thường có lợi thật, nhưng hại cũng vô vàn và không thể tránh khỏi.

Hầu hết các loại tầm trung và giá rẻ chỉ chặn hai bên trái phải. Một số loại quảng cáo chặn bốn hướng xịn hơn, nhưng càng chặn nhiều thì màn hình càng tối đi thấy rõ. Để bù lại, người dùng thường phải tăng độ sáng, nghiễm nhiên kéo theo hao pin. Đó là cái giá phải trả cho một giải pháp thụ động và cố định.

Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra khác ở điểm nào

Với Galaxy S26 Ultra, khi tắt Privacy Display, màn hình vẫn sáng, vẫn trong, màu sắc không thay đổi. Ta vẫn cứ dùng máy như một điện thoại bình thường, không hy sinh chất lượng hiển thị mỗi ngày.

Khi bật chống nhìn trộm lên, máy sẽ chủ động hạn chế góc nhìn từ xung quanh. Người cầm máy nhìn thẳng vẫn thấy rõ nội dung, người ngồi cạnh, ở góc chéo khoảng 45 độ trở lên sẽ khó nhìn thấy gì trên màn hình. Độ sáng thực tế sẽ giảm nhẹ, và độ nét giảm đi so với lúc tắt (nếu soi kĩ), nhưng không đến mức thay đổi hoàn toàn chất lượng hiển thị như khi dán miếng chống nhìn trộm thông thường. Và, quan trọng nhất là bạn có quyền bật tắt theo nhu cầu lúc đó, chứ không phải lúc nào cũng bật 100%.

Tính năng này có thể bật cho từng vùng nhỏ trên màn hình, chỉ che các thông tin nhạy cảm khi cần, còn lại vẫn hiển thị sáng rõ như bình thường.

Ngoài ra, tính năng này còn có thể che theo từng vùng nhỏ trên màn hình, ví dụ chỉ làm mờ khu vực đang hiện thông báo hoặc nội dung nhạy cảm. Miếng dán truyền thống không thể làm điều đó. Nó chỉ có một trạng thái duy nhất là chặn toàn bộ.

Khả năng chống nhìn trộm của S26 Ultra cũng có hiệu quả theo 4 hướng xung quanh thay vì chỉ hai bên trái phải như phần lớn miếng dán phổ thông. Điều này tạo ra khác biệt rõ rệt khi sử dụng ở nơi đông người như quán cà phê, sân bay hay trên tàu xe. Mọi người không thể đứng trước mặt mà nhìn thấy nội dung trên màn hình từ hướng trên xuống.

Có điểm nào cần lưu ý không

Khi bật ở mức bảo mật cao nhất, vẫn có sự giảm nhẹ về độ sáng và độ sắc nét do máy tắt bớt các điểm ảnh trên tấm nền AMOLED. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi người dùng chủ động kích hoạt. Nếu không cần riêng tư, bạn tắt tính năng này đi và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Màn hình sẽ giảm nhẹ độ sáng và độ nét khi bật chống nhìn trộm, nhưng phải soi thật kĩ mới thấy.

Tóm lại, gọi Privacy Display là “miếng dán chống nhìn trộm tích hợp sẵn” là cách so sánh hoàn toàn thiếu chính xác. Đây là một tính năng xứng đáng với cái tên "Ultra", tạo ra khác biệt rõ ràng so với phần còn lại của thị trường. Người dùng không mất gì nếu không dùng, nhưng khi cần bảo vệ thông tin cá nhân ở nơi công cộng, tính năng này luôn sẵn sàng hoạt động.

