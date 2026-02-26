Chân dung người phụ nữ đang hẹn hò cùng tỷ phú Bill Gates, từng đến Việt Nam

Sau khi chính thức khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm vào tháng 5/2021, đời sống riêng của Bill Gates luôn thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Từ tháng 2/2023, tin đồn ông hẹn hò với bà Paula Hurd bắt đầu lan rộng, đặc biệt sau hàng loạt lần hai người xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thể thao lớn.

Chồng cũ của bà Paula là CEO Oracle Mark Hurd đã qua đời vào năm 2019.

Thực tế, Bill Gates và Paula Hurd không phải những người xa lạ. Cả hai quen biết từ trước nhờ cùng yêu thích quần vợt và thường xuyên góp mặt tại các giải đấu danh tiếng. Tháng 9/2022, họ được nhìn thấy ngồi cạnh nhau tại Laver Cup ở London.

Bill Gates và Paula Hurd xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ tại Lễ trao giải Breakthrough Prize 2024. (Ảnh: Steve Granitz/FilmMagic)

Ông Bill Gates và bà Paula Hurd đã cùng 3 người con riêng của ông Bill ăn tối tại một nhà hàng cao cấp ở thành phố New York, Mỹ. Bà Paula đeo một chiếc nhẫn lớn trên ngón áp út của bàn tay trái. Hình ảnh này ngay lập tức làm dấy lên tin đồn rằng ông Bill đã đính hôn với bà Paula. (Ảnh: Daily Mail)

Đầu năm 2023, hai người tiếp tục sánh đôi tại Giải quần vợt Úc Mở rộng, theo dõi trận chung kết đơn nam. Trước đó, họ cũng từng cùng xuất hiện tại BNP Paribas Open ở Indian Wells (California), dù thời điểm ấy danh tính người phụ nữ đi cùng vị tỷ phú chưa được xác nhận rộng rãi.

Các nguồn tin thân cận được báo chí phương Tây dẫn lại cho biết mối quan hệ của họ đã kéo dài hơn một năm và được bạn bè xung quanh biết đến. Tuy nhiên, cả Bill Gates lẫn Paula Hurd đều giữ thái độ kín tiếng trước công chúng.

Paula Hurd tốt nghiệp Đại học Texas ở Austin năm 1984 với bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Bà có nhiều năm làm việc tại NCR (National Cash Register) trong lĩnh vực bán hàng và quản lý liên minh chiến lược. Năm 1990, bà kết hôn với Mark Hurd, cựu CEO của Oracle. Hai người có hai con gái trước khi ông Mark Hurd qua đời vào tháng 10/2019.

Giống với người vợ cũ của Bill Gates là Melinda French Gates, Paula Hurd cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Bà từng cùng chồng đóng góp cho nhiều chương trình giáo dục và cộng đồng, đặc biệt là Đại học Baylor. Năm 2021, bà ủng hộ 7 triệu USD cho chiến dịch Give Light của trường, góp phần giúp chương trình đạt mốc 1 tỷ USD.

Theo BNN Breaking, tháng 3/2024, Bill Gates đã cùng bạn gái đã có chuyến thăm Việt Nam, đánh dấu lần trở lại sau gần hai thập kỷ. Chuyến đi diễn ra ngay sau khi ông và Paula Hurd tham dự tiệc tiền cưới xa hoa của con trai tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani.

Tỷ phú Bill Gates đã cùng bạn gái Paula Hurd tới dự lễ cưới của con trai tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani. (Ảnh: Daily Mail)

Từ trái sang phải: tỷ phú Bill Gates, bà Paula Hurd, doanh nhân Anant Ambani, tỷ phú Mukesh Ambani. (Ảnh: Daily Mail)

Lần đầu tiên Bill Gates đến Việt Nam là năm 2006. Khi đó, ông lưu lại trong một ngày, gặp gỡ đại diện giới công nghệ trong nước. Ông từng ghé thăm huyện Từ Sơn (Bắc Ninh), thử ăn trầu và nghe dân ca quan họ.

Gần đây nhất là vào tháng 6/2025, Bill Gates và Paula Hurd tiếp tục thu hút ống kính khi cùng tham dự hôn lễ kéo dài ba ngày (26-28/6) của Jeff Bezos và Lauren Sánchez. Ngày 27/6, cả hai cùng xuống taxi nước tiến về đảo San Giorgio Maggiore để dự buổi lễ chính.

Bill Gates diện vest cổ điển kết hợp nơ bướm, trong khi Paula Hurd chọn đầm đen tối giản dáng suông, cổ yếm, tạo điểm nhấn bằng vòng cổ đính đá quý bản lớn. Họ nằm trong số hơn 200 khách mời thân thiết tham dự sự kiện được truyền thông quốc tế gọi là “lễ cưới thế kỷ”.

