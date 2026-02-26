Giá xe máy điện VinFast cuối tháng 2/2026: Chỉ từ 10 triệu đồng, "át vía" xe xăng truyền thống

Thị trường xe máy điện Việt Nam cuối tháng 2/2026 đang chứng kiến một cuộc bùng nổ về doanh số khi VinFast tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi "khủng". Với mức giá khởi điểm chỉ từ hơn 10 triệu đồng, các dòng xe điện thương hiệu Việt đang trở thành lựa chọn ưu tiên, cạnh tranh trực tiếp và tạo sức ép lớn lên các dòng xe máy xăng cùng phân khúc của Honda hay Yamaha.

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện, VinFast đã điều chỉnh bảng giá mới với mục tiêu đảm bảo mọi mẫu xe điện đều có chi phí sở hữu thấp hơn xe xăng tương đương. Theo đó, tất cả khách hàng Việt Nam hiện nay đều được mặc định hưởng đặc quyền "khách hàng thân thiết" với mức chiết khấu 4% trực tiếp vào giá bán.

Đặc biệt, hãng xe Việt còn chơi lớn khi hỗ trợ thêm 10% giá xe và miễn phí 100% lệ phí trước bạ cho người mua. Nhờ cộng dồn các ưu đãi, giá xe thực tế đến tay người dùng đã giảm mạnh từ 15-20% so với trước đây. Đối với các mẫu xe phổ thông như VinFast Motio, mức giá sau ưu đãi chỉ còn vỏn vẹn 10,8 triệu đồng (đã bao gồm ắc quy và sạc). Mẫu Evo Lite Neo cũng ghi nhận mức giá cực tốt, chỉ xấp xỉ 13 triệu đồng, biến đây thành "món hời" cho nhóm học sinh, sinh viên.

Bảng giá xe máy điện VinFast kèm pin/ắc-quy mới nhất (Tham khảo)

Dòng xe Loại pin/ắc quy Giá niêm yết (VNĐ) Motio Ắc quy chì 12.000.000 Evo Lite Neo Ắc quy chì 14.400.000 Evo Neo 2,0 kWh LFP 17.800.000 Evo 200 / 200 Lite 3,5 kWh LFP 22.000.000 Feliz Neo 2,0 kWh LFP 22.400.000 Klara Neo 2,0 kWh LFP 28.800.000 Vento Neo 3,5 kWh LFP 32.000.000 Klara S2 3,5 kWh LFP 36.500.000 Vento S 3,5 kWh LFP 49.200.000 Theon S 3,5 kWh LFP 56.900.000

Trong chiến dịch "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam 3", VinFast cùng đối tác GSM đã tung ra chính sách chưa từng có cho các đối tác tài xế. Những người đăng ký kinh doanh trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được hưởng tỷ lệ chia sẻ doanh thu lên tới 90% trong năm đầu tiên. Để hỗ trợ tối đa việc sở hữu phương tiện, các tài xế dịch vụ có thể tiếp cận gói vay trả góp với hạn mức lên đến 90% giá trị xe, giúp việc khởi nghiệp với xe điện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Một thông tin quan trọng mà người dùng cần lưu ý là VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin kể từ ngày 01/03. Đây là bước đi chiến lược sau khi mô hình thuê pin đã hoàn thành sứ mệnh giúp người dân làm quen với xe điện. Hiện tại, những khách hàng đang thuê pin có thể chọn tiếp tục duy trì hợp đồng cũ hoặc mua đứt pin với mức giá ưu đãi từ hãng. Riêng chủ sở hữu ô tô điện sẽ được gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 31/12/2027 như một lời tri ân từ thương hiệu.

Với dải sản phẩm trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp cùng hệ thống trạm sạc phủ khắp, xe máy điện VinFast đang dần xóa bỏ hoàn toàn rào cản về chi phí và sự tiện dụng, khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên di chuyển xanh tại Việt Nam.