"Vị trí vàng" đặt máy hút ẩm giúp nhà khô ráo, tiết kiệm nửa tiền điện mùa nồm

Mùa nồm ẩm ở miền Bắc đang bước vào giai đoạn cao điểm khiến nhà cửa luôn trong tình trạng "đổ mồ hôi" ướt át. Nhiều gia đình vội vã sắm máy hút ẩm nhưng lại phàn nàn về việc hóa đơn tiền điện tăng vọt mà hiệu quả không như ý. Nguyên nhân chính thường đến từ những thói quen sử dụng sai lầm, đặc biệt là việc chọn sai vị trí đặt máy trong nhà.

"Vị trí vàng" giúp máy phát huy tối đa công suất

Nhiều người có thói quen đẩy gọn máy hút ẩm vào góc tường hoặc để khuất sau đồ đạc cho đỡ vướng víu. Tuy nhiên, đây lại là sai lầm tai hại nhất khiến máy phải hoạt động "gắng sức" hơn, tiêu tốn điện năng gấp đôi mà phòng vẫn ẩm. Vị trí lý tưởng nhất để đặt thiết bị này là khu vực giữa phòng, hoặc ít nhất phải cách tường từ 20 đến 50cm. Khoảng không gian này giúp luồng không khí được lưu thông tự do, không làm cản trở các khe hút và thổi gió của máy. Bên cạnh đó, nguyên tắc sống còn khi bật máy là phải đóng kín cửa sổ và cửa ra vào để ngăn hơi ẩm từ bên ngoài liên tục tràn vào, giúp thiết bị nhanh chóng đạt được độ ẩm mục tiêu và tự động ngắt sớm.

Thói quen sử dụng thông minh khi dùng máy hút ẩm

Bên cạnh vị trí, việc lựa chọn đúng mức công suất ngay từ đầu sẽ quyết định trực tiếp đến túi tiền của bạn. Một chiếc máy công suất quá lớn cho phòng ngủ nhỏ sẽ chạy "lì" gây lãng phí, trong khi máy quá yếu ở phòng khách rộng lại phải cày ải liên tục. Thay vì bật máy 24/7, bạn chỉ cần vận hành khoảng 4 đến 8 giờ mỗi ngày, tập trung vào các khung giờ nồm nặng nhất như sáng sớm hoặc chiều tối.

Để tối ưu hóa điện năng, hãy ưu tiên sử dụng chế độ tự động (Auto). Ở chế độ này, máy sẽ tự cảm biến không gian, chạy công suất cao để hút ẩm nhanh và tự động ngắt hoặc chuyển về chế độ duy trì khi không khí đạt mức lý tưởng từ 50 đến 60%. Bạn nên tránh sử dụng chế độ chạy liên tục (Continuous) trừ khi nhà đang trong tình trạng ngập ngụa hơi nước. Trong lần sử dụng đầu tiên, có thể cài đặt mức ẩm thấp khoảng 25-40% để máy dọn sạch hơi nước, sau đó tăng dần lên mức tiêu chuẩn để bảo vệ da và hệ hô hấp không bị khô.

Một chiếc máy hút ẩm hoạt động hiệu quả lâu dài không thể thiếu bước chăm sóc định kỳ. Việc bụi bẩn bám đầy trên lưới lọc sẽ cản trở luồng gió, buộc máy phải chạy lâu hơn để xử lý cùng một lượng hơi ẩm. Do đó, bạn nên tháo lưới lọc ra vệ sinh từ một đến hai tuần mỗi lần. Đồng thời, hãy nhớ xả nước trong bình chứa ngay khi đầy hoặc lắp đặt ống thoát nước liên tục nếu có thể. Một chiếc máy sạch sẽ, đường gió thông thoáng sẽ vận hành êm ái, mang lại không gian sống khô ráo và tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng hàng tháng cho gia đình.