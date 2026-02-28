EVN cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng vọt

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đơn vị điện lực cho biết có 3 nguyên nhân chính có thể khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng cao. Thứ nhất, đầu tháng xuất hiện rét đậm khiến người dân sử dụng nhiều thiết bị sưởi ấm kéo dài. Thứ hai, giữa tháng 2 trùng dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sinh hoạt, sum họp gia đình tăng cao, kéo theo thời gian sử dụng điện nhiều hơn bình thường. Thứ ba, cuối tháng thời tiết nồm ẩm khiến các thiết bị như máy hút ẩm, điều hòa chế độ khô hoạt động liên tục.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, việc các thiết bị vận hành trong thời gian dài làm sản lượng điện tiêu thụ tăng, từ đó dẫn đến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình có thể cao hơn so với các tháng trước.

Chẳng hạn tại Hà Tĩnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, điện năng sinh hoạt trung bình trên địa bàn đạt 4,48 triệu kWh, tăng 32,25% so với 1 tuần trước đó.

Để chủ động kiểm soát tiền điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến cáo người dân chỉ bật bình nóng lạnh khoảng 10-15 phút trước khi sử dụng, không bật 24/24 giờ; hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn như bếp từ, máy sấy, bình nóng lạnh.

Đồng thời, người dân cần tắt các thiết bị không cần thiết và đèn trang trí khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà; chống nồm ẩm đúng cách bằng cách đóng kín cửa, sử dụng chế độ hút ẩm trong không gian phù hợp và không vận hành liên tục trong thời gian dài.