Chiếc điện thoại đang giảm 11,5 triệu đồng

Sau khi sự kiện Galaxy Unpacked khép lại và dòng Galaxy S26 chính thức ra mắt vào rạng sáng ngày 26/2 vừa qua, thị trường di động Việt Nam lập tức ghi nhận đợt điều chỉnh giá vô cùng mạnh tay dành cho thế hệ tiền nhiệm.

Sự xuất hiện của thế hệ mới đã kéo mức giá niêm yết của mẫu flagship Galaxy S25 Ultra xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi lên kệ. Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn trên toàn quốc, Galaxy S25 Ultra phiên bản 256GB hiện chỉ còn quanh mốc 26 triệu đồng, giảm khoảng 2,5 triệu đồng chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Thậm chí, tại các đại lý quy mô nhỏ hoặc trên các sàn thương mại điện tử, mức giá thực tế mà người dùng có thể chốt đơn chỉ dao động từ 22,5 đến 23 triệu đồng.

Galaxy S25 Ultra đang có mức giảm giá hơn 11 triệu đồng

Nhìn lại thời điểm mới mở bán cách đây một năm, siêu phẩm cao cấp nhất của dòng S25 đã "bốc hơi" tới 11,5 triệu đồng. Đây được xem là động thái xả kho quyết liệt và tất yếu của các đại lý nhằm dọn đường cho dải sản phẩm Galaxy S26 chuẩn bị đổ bộ thị trường Việt. Mức giá chạm đáy hiện tại biến Galaxy S25 Ultra trở thành một món hời khó cưỡng cho những người dùng chuộng tính thực dụng, cần một thiết bị có hiệu năng đỉnh cao, camera xuất sắc và bút S Pen thần thánh mà không muốn chi trả mức giá quá đắt đỏ cho dòng máy mới.

Chiếc điện thoại này vẫn sở hữu nhiều công nghệ hàng đầu với mức giá khoảng 22 triệu đồng

Áp lực giảm giá của S25 Ultra một phần đến từ những nâng cấp mang tính cách mạng trên thế hệ kế nhiệm vừa được Samsung công bố. Dải sản phẩm mới vẫn duy trì ba phiên bản cốt lõi là Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra với thiết kế kính nhám cao cấp kết hợp khung viền kim loại bền bỉ. Sự khác biệt lớn nhất tạo nên cơn sốt của thế hệ S26 nằm ở sức mạnh nội tại.

Samsung đã quyết định trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm cho toàn bộ phiên bản Galaxy S26 Ultra bán ra trên toàn cầu. Các bài kiểm tra hiệu năng thực tế cho thấy Galaxy S26 Ultra đạt điểm số áp đảo hoàn toàn so với đối thủ sừng sỏ iPhone 17 Pro Max.

3 mẫu máy của dòng Galaxy S26 vừa được ra mắt

Trong khi đó, hai phiên bản tiêu chuẩn sử dụng con chip Exynos 2600 tiến trình 2nm do chính hãng phát triển để tối ưu hóa hiệu suất và khả năng tản nhiệt. Hệ thống nhiếp ảnh trên bản Ultra cũng nhận được màn lột xác ngoạn mục với cụm ba ống kính xếp dọc trong một module nổi hình đảo hoàn toàn mới. Dù giữ nguyên độ phân giải 200MP, camera chính đã được mở rộng khẩu độ lên mức f/1.4 thay vì f/1.7, giúp ống kính thu nhận lượng ánh sáng khổng lồ để cải thiện triệt để độ chi tiết và giảm nhiễu hạt khi chụp trong màn đêm.