Galaxy S26 series ra mắt với loạt nâng cấp AI, bản Ultra gần 52 triệu đồng

Theo xu hướng mua sắm nhiều năm qua, các hệ thống bán lẻ dự đoán Galaxy S26 Ultra sẽ chiếm khoảng 75% doanh số toàn dòng, phần còn lại thuộc về S26 và S26+. Những tùy chọn màu như tím Cobalt và xanh Sky Blue được kỳ vọng sẽ dẫn đầu về lượng đặt trước.

Galaxy S26 series có giá khởi điểm từ 25,99 triệu đồng, trong đó phiên bản cao nhất Galaxy S26 Ultra (16GB+1TB) lên tới 51,99 triệu đồng

Tập trung vào Galaxy AI và AI tác nhân

Tâm điểm của thế hệ S26 năm nay là nền tảng Galaxy AI theo hướng “AI tác nhân”, có khả năng tự thực hiện chuỗi tác vụ xuyên thiết bị trong hệ sinh thái Galaxy. Samsung tập trung xây dựng Galaxy AI như một nền tảng xuyên suốt từ hệ điều hành đến trải nghiệm hằng ngày.

Trên S26 Series, trợ lý Bixby được nâng cấp với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới, cho phép giao tiếp tự nhiên và hiểu ngữ cảnh tốt hơn. Bên cạnh Bixby và Google Gemini, người dùng có thêm lựa chọn Perplexity - có thể kích hoạt nhanh bằng cách nhấn giữ nút nguồn. AI không chỉ trả lời câu hỏi, mà có thể truy xuất thông tin Internet, kiểm tra email, thực hiện tác vụ thông qua cơ chế agent khi được yêu cầu.

Trên Galaxy S26, tính năng Tóm tắt thông minh (Now Brief) trở nên chủ động và cá nhân hóa hơn

Với tính năng Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới (Photo Assist), người dùng chỉ cần mô tả mong muốn chỉnh sửa bằng ngôn ngữ tự nhiên

Một trong những nâng cấp đáng chú ý là khả năng chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh tự nhiên. Người dùng có thể nhập yêu cầu như thay đổi phông nền, bổ sung chi tiết hoặc điều chỉnh ánh sáng; hệ thống sẽ tái tạo lại hình ảnh với bóng đổ và ánh sáng phù hợp bối cảnh mới.

AI cũng có thể quét nội dung đang hiển thị trên màn hình để đưa ra gợi ý hành động, rút ngắn thao tác tìm kiếm thủ công. Tính năng trả lời cuộc gọi số lạ và nhận diện từ khóa nghi vấn lừa đảo cũng được tích hợp, cùng công cụ lọc tiếng ồn hỗ trợ cho cả ứng dụng bên thứ ba.

Nâng cấp mạnh về camera và hiệu năng

Trong ba phiên bản, Galaxy S26 Ultra là model cao cấp nhất với màn hình OLED 6,9 inch, hỗ trợ S Pen và tính năng Privacy Display giúp bảo vệ thông tin cá nhân.

Hệ thống camera được nâng cấp với cảm biến chính 200MP và zoom quang học 5x. Samsung tiếp tục nhấn mạnh khả năng quay chụp thiếu sáng với Nightography, đồng thời bổ sung các công cụ chỉnh sửa bằng AI như Photo Assist và Creative Studio.

Về cấu hình, S26 Ultra trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, trong khi Galaxy S26 và S26+ sử dụng Exynos 2600. Cả ba máy đều chạy One UI 8.5 dựa trên Android 16.

Dung lượng pin lần lượt là 4.300 mAh (S26), 4.900 mAh (S26+) và 5.000 mAh (S26 Ultra). Công suất sạc có dây tương ứng 25W, 45W và 60W; sạc không dây 25W.

Hoàn thiện hệ sinh thái Galaxy

Samsung đồng thời giới thiệu tai nghe Galaxy Buds4 và Buds4 Pro, tối ưu khi sử dụng cùng S26 với các tính năng như khử tiếng ồn chủ động và EQ thích ứng. Hãng cho biết mục tiêu không chỉ nâng cấp phần cứng đơn lẻ, mà hướng đến trải nghiệm AI liền mạch giữa các thiết bị.

Đại diện nhiều hệ thống bán lẻ cho biết dù thiết kế không thay đổi nhiều so với thế hệ trước, Galaxy S26 series ghi điểm ở độ hoàn thiện bền bỉ hơn và khả năng tối ưu các tính năng Galaxy AI. Chương trình đặt trước đi kèm phiếu mua hàng và trợ giá thu cũ lên đời lên đến 8 triệu đồng, được đánh giá là động lực thúc đẩy doanh số giai đoạn đầu.

Theo đại diện các nhà bản lẻ, yếu tố thu hút năm nay của Galaxy S26 Series nằm ở trải nghiệm Galaxy AI và phiên bản Ultra với cấu hình cao

"Chúng tôi dự kiến Galaxy S26 Ultra sẽ chiếm lượng đặt hàng cao nhất, khoảng 80%. Đồng thời, phiên bản màu tím hero được dự đoán là màu bán chạy nhất năm nay, bởi đây là màu chủ đạo mang tính nhận diện cao và phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng", đại diện Di Động Việt cho biết. "Với tín hiệu tích cực này, Di Động Việt kỳ vọng doanh số của Galaxy S26 series sẽ tăng khoảng 15%, khẳng định sức hút mạnh mẽ của các tính năng AI mới đối với người dùng Việt."

Một chuyên gia công nghệ tại Việt Nam nhận đinh chiến lược ra mắt sớm trước thềm MWC giúp Samsung chiếm sóng truyền thông, trong khi sự kiện này vẫn là nơi hãng củng cố quan hệ với nhà mạng và đối tác hạ tầng. “Đây là cách đánh hai mặt trận cùng lúc: Người dùng đại chúng và hệ sinh thái B2B. Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp đã bão hòa, yếu tố quyết định không còn là cấu hình mạnh hơn bao nhiêu, mà là trải nghiệm thông minh hơn bao nhiêu”, ông nói.

Huỳnh Duy