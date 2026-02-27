Quy định mới cần lưu ý về cấp, đổi thẻ Căn cước có hiệu lực từ ngày 15/3/2026

Theo quy định mới, việc cấp đổi Căn cước được đẩy mạnh theo hướng số hóa. Thay vì phải trực tiếp đến cơ quan công an ngay từ đầu như trước đây, người dân có thể đăng ký làm thẻ Căn cước thông qua các nền tảng trực tuyến, kiểm tra và xác nhận thông tin cá nhân đã được đồng bộ sẵn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ phù hợp với lịch cá nhân.

Toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả vẫn do Bộ Công an cùng công an các địa phương thực hiện. Tuy nhiên, việc tinh giản thủ tục giúp giảm đáng kể áp lực cho cả người dân lẫn lực lượng chức năng, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh thay đổi về cách thức thực hiện, các trường hợp bắt buộc phải cấp đổi Căn cước vẫn được giữ nguyên theo quy định hiện hành. Cụ thể, công dân đã được cấp Căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đến các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60. Ngoài ra, những trường hợp thông tin cá nhân thay đổi như họ tên, ngày sinh, đặc điểm nhận dạng hoặc thẻ bị hư hỏng, mờ, mất cũng thuộc diện phải làm lại Căn cước.

Trong năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 nếu chưa đổi thẻ theo mốc tuổi sẽ cần lưu ý thực hiện thủ tục đúng quy định để tránh phát sinh rắc rối về giấy tờ sau này.

Đáng chú ý, quy định mới không yêu cầu người dân phải đổi Căn cước đồng loạt. Các thẻ Căn cước đã được cấp vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng bình thường cho đến khi công dân đến mốc tuổi phải đổi hoặc có sự thay đổi thông tin cá nhân. Điều này giúp người dân yên tâm sử dụng thẻ hiện có, tránh tâm lý lo lắng hoặc đổ xô đi làm lại Căn cước khi quy định mới bắt đầu áp dụng.

Tuy nhiên, với những trường hợp thuộc diện bắt buộc cấp đổi nhưng không thực hiện đúng thời hạn, người dân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý căn cước.

Các quy định mới được đánh giá là bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, giúp việc làm Căn cước trở nên nhanh gọn, thuận tiện và phù hợp hơn với xu hướng chuyển đổi số. Để tránh bị động, người dân nên chủ động theo dõi mốc tuổi cấp đổi của bản thân, kiểm tra lại thông tin cá nhân và tận dụng hình thức đăng ký trực tuyến khi có nhu cầu làm thẻ Căn cước từ sau ngày 15/3/2026.

Các bước chi tiết cấp lại thẻ Căn cước trên VNeID:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID

→ Chọn mục “Thủ tục hành chính”

→ Chọn “Cấp, quản lý Căn cước” .

Bước 2: Chọn thủ tục “Cấp lại thẻ Căn cước”

→ Chọn mục “Tạo mới yêu cầu” , chọn “ Cấp lại thẻ Căn cước cho Bản thân hoặc Khai hộ ” (tùy nhu cầu). Kiểm tra, xác nhận thông tin cá nhân hiển thị trên hệ thống.

Bước 3: Lựa chọn:

- Lý do cấp lại thẻ;

- Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ;

- Hình thức nhận thẻ (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính).

Bước 4: Xác nhận hồ sơ

→ Nộp lệ phí theo hướng dẫn

→ Hoàn tất việc gửi hồ sơ trực tuyến.

Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, công dân sẽ nhận thông báo lịch hẹn đến cơ quan Công an để thu nhận ảnh chân dung, vân tay theo quy định.