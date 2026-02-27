Cảnh báo đặc biệt về 1 lỗi trên cao tốc, Cục CSGT sẽ xử lý nghiêm tất cả các tài xế

Thái Hà, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 08:43 27/02/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Cục CSGT nhận định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Tối 25-2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý nhiều tài xế vi phạm hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Cảnh báo đặc biệt về 1 lỗi trên cao tốc, Cục CSGT sẽ xử lý nghiêm tất cả các tài xế- Ảnh 1.

Hình ảnh vi phạm của tài xế. Ảnh: Cục CSGT

Cảnh báo đặc biệt về 1 lỗi trên cao tốc, Cục CSGT sẽ xử lý nghiêm tất cả các tài xế- Ảnh 2.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 xử phạt tài xế. Ảnh: Cục CSGT

Chỉ trong chiều cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện 2 tài xế xe khách vi phạm lỗi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe". Mỗi trường hợp bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo thống kê, trong năm 2025 và đầu năm 2026, Đội 6 đã xử lý 120 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe, gồm: 67 xe container, 35 xe khách, 9 ô tô con và 9 xe tải.

Cảnh báo đặc biệt về 1 lỗi trên cao tốc, Cục CSGT sẽ xử lý nghiêm tất cả các tài xế- Ảnh 3.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không giữ khoảng cách an toàn và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Cảnh báo đặc biệt về 1 lỗi trên cao tốc, Cục CSGT sẽ xử lý nghiêm tất cả các tài xế- Ảnh 4.

Tính năng trên Google Maps mà người chạy xe nên biết
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày