Quy định mới từ 1/3: Tài xế ô tô và xe máy chính thức chuyển sang dùng giấy đăng kiểm điện tử

Từ 1/3/2026, triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ; Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc, từ ngày 01/3/2026.

Giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bản giấy

Giấy chứng nhận điện tử là phiên bản số của giấy chứng nhận kiểm định bản giấy hiện nay, có đầy đủ giá trị pháp lý như bản giấy, được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam và được tra cứu trực tuyến trên Trang Web của Cục Đăng kiểm Việt Nam (https://www.vr.org.vn).

Giấy chứng nhận điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4…), thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác; đồng thời tích hợp mã QR-code liên kết tới bản thể hiện Giấy chứng nhận điện tử trên trang Web của Cục Đăng kiểm Việt Nam để phục vụ cho việc kiểm tra (xác thực).

Theo đó, từ ngày 01/3/2026, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm bản điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để tham gia giao thông đường bộ.

Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in Giấy chứng nhận trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ như hiện tại) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Việc triển khai Giấy chứng nhận kiểm định điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích như: tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng giấy tờ của phương tiện; hạn chế tình trạng mất, hỏng Giấy chứng nhận; tiết kiệm chi phí in ấn hằng năm cho các cơ sở đăng kiểm; ngăn chặn hiệu quả tình trạng sử dụng Giấy chứng nhận giả; hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng…

Kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số

Hiện nay dữ liệu cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được đồng bộ từ hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam vào Cơ sở dữ liệu trên Hệ thống Công nghệ thông in của Bộ Xây dựng và thông qua trục tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) của Bộ Xây dựng chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an để có thể tích hợp thông tin vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Tuy nhiên dữ liệu này chưa đảm bảo việc cập nhật theo thời gian thực và được xác thực số. Việc áp dụng cấp Giấy chứng nhận điện tử sẽ khắc phục được các nhược điểm trên, đảm bảo dữ liệu kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đáp ứng được tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo Báo Chính Phủ