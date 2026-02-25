Từ 1/4, VNeID có thêm tính năng mới, người dân cả nước cần nắm rõ

Nghị định số 61/2026/NĐ-CP là bước tiến trong việc hiện đại hóa công tác quản lý và xử lý vi phạm, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực thi pháp luật...

Theo đó, nghị định trên quy định chi tiết về quy trình thu thập và sử dụng dữ liệu từ các thiết bị kỹ thuật do cá nhân và tổ chức cung cấp nhằm phát hiện vi phạm hành chính. ﻿

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/4/2026.

Theo nghị định, dữ liệu có thể được cung cấp qua nhiều hình thức khác nhau, từ việc trực tiếp đến trụ sở cơ quan có thẩm quyền, gửi qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, đến việc sử dụng các ứng dụng di động như VNeID.

Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức trong việc cung cấp thông tin mà còn giúp cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.

Cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu có quyền được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, bút tích, thông tin liên lạc...) theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, họ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thông báo kết quả xác minh, xử lý dữ liệu đã cung cấp bằng văn bản hoặc qua ứng dụng điện tử.

Bên cạnh đó, cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu, cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ khi được yêu cầu và phối hợp, hỗ trợ cơ quan nhà nước trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính

Nghị định quy định rõ, dữ liệu được sử dụng làm căn cứ xác minh, phát hiện vi phạm hành chính phải đáp ứng đủ các điều kiện: thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời sống riêng tư; phản ánh khách quan, trung thực về hành vi, thời gian, địa điểm vi phạm; và còn trong thời hạn sử dụng theo quy định.

Nếu đáp ứng các điều kiện này, dữ liệu sẽ được cơ quan, người có thẩm quyền sử dụng làm căn cứ để phát hiện, xác minh và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Quy định rõ thẩm quyền tiếp nhận và quy trình xử lý dữ liệu

Nghị định 61/2026/NĐ-CP xác định cụ thể các lực lượng, cơ quan được giao thẩm quyền tiếp nhận và xử lý dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau:

Trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, các cơ quan tiếp nhận gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã và Ủy ban nhân dân các cấp.

Trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải, thẩm quyền thuộc về Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Cảng vụ hàng hải, Thanh tra hàng hải Việt Nam, Kiểm ngư và Ủy ban nhân dân các cấp.

Trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cơ quan tiếp nhận gồm: Cục Hàng không Việt Nam, Thanh tra hàng không, Cảng vụ hàng không, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã, đồn Công an, và Ủy ban nhân dân các cấp.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thẩm quyền thuộc các cơ quan như: Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Hải quan, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống ma túy; phòng, chống tác hại của rượu, bia; thủy sản; tần số vô tuyến điện.

Quy trình tiếp nhận và xử lý dữ liệu được thực hiện theo các bước:

Hướng dẫn cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu đúng quy định.

Tiếp nhận và thu thập dữ liệu từ các nguồn hợp pháp; trường hợp dữ liệu không ghi rõ tên, địa chỉ người cung cấp nhưng có chứng cứ cụ thể, cơ quan có thẩm quyền vẫn được phép kiểm tra, xác minh và xử lý.

Phân loại, đánh giá giá trị của dữ liệu, vào sổ hoặc phần mềm theo dõi, báo cáo ngay người có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác minh, lập biên bản, ra quyết định xử phạt nếu có vi phạm. Dữ liệu không thuộc thẩm quyền xử lý sẽ được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền thích hợp. Riêng các kết quả thu được từ hệ thống kỹ thuật của các tổ chức được giao quản lý hạ tầng giao thông, cảng hàng không, sân bay, điều hành bay... được sử dụng trực tiếp làm căn cứ xử phạt mà không phải xác minh lại.

Thời hạn xác minh vụ việc không quá 30 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý. Hết thời hạn, người có thẩm quyền phải ra kết luận vụ việc, lập biên bản vi phạm hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, làm giả dữ liệu hoặc làm sai lệch chứng cứ.