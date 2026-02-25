CEO 9X người Việt Nam được Tập đoàn của tỷ phú Elon Musk chọn mặt gửi vàng là ai?

Starlink Services Việt Nam, pháp nhân thuộc tập đoàn của tỷ phú Elon Musk, đã bổ nhiệm ông Đỗ Bá Thích, sinh năm 1990, quê Hà Nội, giữ chức Tổng giám đốc. Quyết định này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược hiện diện và phát triển lâu dài của tập đoàn tại thị trường Việt Nam.

Sự hiện diện của dự án Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam bước vào giai đoạn vận hành chính thức khi Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông và hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý theo quy định. Doanh nghiệp thuộc tập đoàn SpaceX, đăng ký kinh doanh từ tháng 9/2025 với ngành nghề cốt lõi là viễn thông vệ tinh, đặt trụ sở tại phường Cửa Nam, TP Hà Nội, vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ông Đỗ Bá Thích đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Lauren Ashley Dreyer, người Mỹ, Phó chủ tịch Khối vận hành kinh doanh Starlink toàn cầu. Phần vốn góp 30 tỷ đồng do Starlink Holdings Netherlands B.V đại diện sở hữu.

Việc trao quyền điều hành cho một lãnh đạo thế hệ 9X người Việt Nam tại pháp nhân của tập đoàn công nghệ không gian hàng đầu thế giới lập tức thu hút sự chú ý của giới kinh doanh và công nghệ. Trước đó, các hoạt động của SpaceX tại Đông Nam Á chủ yếu do đội ngũ chuyên gia quốc tế trực tiếp phụ trách. Quyết định lựa chọn ông Đỗ Bá Thích cho thấy cách tiếp cận linh hoạt hơn, đặt trọng tâm vào sự am hiểu môi trường pháp lý và hệ sinh thái kinh doanh bản địa.

Starlink Services Việt Nam đăng ký cung cấp dịch vụ truy cập Internet cố định qua vệ tinh, cho thuê kênh truyền dẫn phục vụ các trạm thu phát sóng di động, cung cấp Internet vệ tinh di động trên biển và trên máy bay. Doanh nghiệp đồng thời đăng ký đầu tư, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, bao gồm mạng viễn thông vệ tinh ứng dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. Toàn bộ hoạt động được triển khai theo cơ chế thí điểm có kiểm soát, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng và an ninh theo quyết định của Thủ tướng.

Dự án Starlink do SpaceX phát triển hướng tới mục tiêu phổ cập kết nối băng thông rộng tại những khu vực hạ tầng viễn thông truyền thống khó vươn tới. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với các vùng chưa thể triển khai cáp quang hoặc nơi hạ tầng bị gián đoạn bởi thiên tai và biến động. Hiện Starlink đã hiện diện tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ khoảng 5 triệu người dùng toàn cầu.

Tại Việt Nam, tháng 4/2025, Starlink được Chính phủ chấp thuận triển khai thí điểm, trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh. Sau khi hoàn tất các điều kiện theo quy định, SpaceX tiếp tục được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh trong nước. Cục Tần số vô tuyến điện cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, bảo đảm cơ sở pháp lý cho quá trình vận hành.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống được phép triển khai với 4 trạm gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối. Cấu hình này cho phép thiết lập hạ tầng thu phát tín hiệu hợp pháp, bảo đảm tương thích với các mạng vô tuyến hiện hữu, góp phần mở rộng năng lực kết nối và gia tăng độ ổn định cho thị trường viễn thông.

Về công nghệ, Starlink vận hành hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp LEO ở độ cao từ 160 km đến dưới 2.000 km so với mực nước biển. Ưu điểm của mô hình này là độ trễ tín hiệu thấp và tốc độ truyền dữ liệu cao. Tính đến tháng 2/2025, Starlink dẫn đầu thế giới về quy mô với hơn 6.000 vệ tinh đã được phóng và đưa vào khai thác thực tế.

Tại Việt Nam, dịch vụ Internet vệ tinh sẽ song hành cùng hạ tầng viễn thông mặt đất dựa trên cáp quang và các trạm thu phát sóng 4G, 5G do Viettel, VNPT và MobiFone vận hành. Sự bổ sung này mở rộng khả năng phủ sóng tới những khu vực khó tiếp cận hạ tầng vật lý, gia tăng lựa chọn kết nối cho người dùng và doanh nghiệp.

Ông Đỗ Bá Thích hiện là Tổng giám đốc Starlink Services Việt Nam, đồng thời là luật sư có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, dịch vụ xuyên biên giới, doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ.

Trước khi đảm nhiệm vai trò điều hành tại doanh nghiệp này, ông có hành trình dài gắn bó với Công ty Luật TNHH ASL từ năm 2013 đến nay ở vị trí là một trong những nhà sáng lập và Luật sư thành viên cấp cao (Senior Partner). Sau 13 năm làm việc, ông giữ vai trò Người đại diện pháp luật của ASL LAW, trực tiếp tham gia điều hành và tư vấn pháp lý cho nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế về cấu trúc đầu tư, mua bán, sáp nhập, tranh chấp pháp lý, bảo hộ tài sản trí tuệ và chiến lược pháp lý dài hạn.

Dưới sự điều hành của đội ngũ lãnh đạo, ASL LAW được ghi nhận Top Tier hãng luật tại Việt Nam (ngày càng mở rộng ra quốc tế) trong nhiều năm bởi các tổ chức xếp hạng quốc tế uy tín như Legal500, Asian Legal Business (ALB), IFLR, IP Stars, Asia Business Law Journal, WTR 1000 và AsiaLaw. Những ghi nhận này phản ánh nền tảng chuyên môn vững chắc và uy tín quốc tế của hãng luật.

Việc thành lập pháp nhân và trao quyền điều hành cho lãnh đạo người Việt Nam được xem là bước chuẩn bị mang tính nền tảng trước khi doanh nghiệp chính thức mở rộng hoạt động thương mại tại Việt Nam.