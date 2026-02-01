Hình ảnh hé lộ iPhone 18 Pro Max màu đỏ rượu vang

Dù phải đến cuối năm 2026, dòng iPhone 18 mới chính thức trình làng, những thông tin đầu tiên về phiên bản Pro đã bắt đầu xuất hiện. Tâm điểm chú ý lần này không chỉ nằm ở cấu hình mà còn ở một thay đổi mang tính thị giác: sắc đỏ rượu vang được cho là đang được thử nghiệm cho thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo.

Trong bản tin Power On, chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ Apple đang cân nhắc một số màu sắc mới cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, bao gồm nâu, tím và đỏ. Trong đó, đỏ được xem là ứng viên nổi bật nhất.

Theo Gurman, đây sẽ là tông đỏ đậm, có chiều sâu, khác biệt so với các phiên bản đỏ trước đây và có thể tiệm cận sắc rượu vang. (Ảnh minh hoạ: The Apple Hub)

Thông tin này xuất hiện sau khi Apple ghi nhận phản hồi tích cực với màu cam vũ trụ (Cosmic Orange) trên iPhone 17 Pro. Thành công đó được cho là động lực để hãng tiếp tục theo đuổi chiến lược tạo dấu ấn bằng màu sắc độc quyền cho dòng Pro. (Ảnh minh hoạ: MacRumors)

Nếu được thông qua, phiên bản đỏ thẫm (Deep Red) có thể trở thành điểm nhấn chủ đạo trong sự kiện ra mắt mùa thu năm nay. (Ảnh minh hoạ: X)

Không chỉ dừng ở thay đổi ngoại hình, iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ có bước tiến lớn về công nghệ. Thiết bị có thể sử dụng chip tiến trình 2nm cùng modem do Apple tự phát triển. (Ảnh minh hoạ: 9to5Mac)

Đáng chú ý, Face ID được cho là sẽ đặt dưới màn hình, giúp thu hẹp khu vực Dynamic Island. Đây được xem là bước đệm cho thế hệ iPhone 20 Pro, mẫu máy kỷ niệm 20 năm iPhone, với thiết kế màn hình tràn viền hoàn toàn, không còn phần khuyết. (Ảnh minh hoạ: FindArticles)

Việc thử nghiệm màu đỏ cũng được đánh giá mang tính toán chiến lược. Tại nhiều quốc gia châu Á, đỏ là gam màu biểu trưng cho may mắn và thịnh vượng. Trong bối cảnh khu vực này vẫn đóng vai trò quan trọng trong doanh thu của hãng, lựa chọn màu sắc có yếu tố văn hóa bản địa có thể góp phần thúc đẩy sức mua. (Ảnh minh hoạ: The Mac Observer)

Bloomberg nhận định, với đà thành công từ màu cam, khả năng Apple giữ lại tùy chọn này đồng thời bổ sung đỏ vào bảng màu là hoàn toàn có cơ sở. Dù vậy, Gurman cũng cho biết các tông tím và nâu vẫn đang được thử nghiệm, song nhiều khả năng đây chỉ là những biến thể xoay quanh sắc đỏ chủ đạo.

Thực tế, Apple từng nhiều lần giới thiệu iPhone màu đỏ thông qua các phiên bản hợp tác (Product)RED, gần nhất trên iPhone SE, iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Tuy nhiên, đây đều là các mẫu tiêu chuẩn, chưa từng xuất hiện trên dòng Pro.

Nếu kế hoạch được giữ nguyên, iPhone 18 Pro màu đỏ rượu vang có thể trở thành bước tiếp theo trong chiến lược “định danh màu sắc” cho các thế hệ iPhone cao cấp, nơi yếu tố thẩm mỹ ngày càng đóng vai trò quan trọng không kém công nghệ.

Dù vậy, cần lưu ý rằng toàn bộ những thông tin trên hiện mới dừng ở mức rò rỉ và dự đoán từ các nguồn thân cận chuỗi cung ứng. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về màu sắc, thiết kế hay cấu hình của iPhone 18 Pro. Từ nay đến thời điểm ra mắt dự kiến vào cuối năm 2026 vẫn còn nhiều thay đổi có thể xảy ra, vì thế mọi chi tiết về phiên bản “đỏ rượu vang” hiện tại vẫn chỉ là tin đồn.

Tham khảo 9to5Mac