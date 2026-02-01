Hình ảnh hé lộ iPhone 18 Pro Max màu đỏ rượu vang

Dù phải đến cuối năm 2026, dòng iPhone 18 mới chính thức trình làng, những thông tin đầu tiên về phiên bản Pro đã bắt đầu xuất hiện. Tâm điểm chú ý lần này không chỉ nằm ở cấu hình mà còn ở một thay đổi mang tính thị giác: sắc đỏ rượu vang được cho là đang được thử nghiệm cho thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo.
Trong bản tin Power On, chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ Apple đang cân nhắc một số màu sắc mới cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, bao gồm nâu, tím và đỏ. Trong đó, đỏ được xem là ứng viên nổi bật nhất.
Bloomberg nhận định, với đà thành công từ màu cam, khả năng Apple giữ lại tùy chọn này đồng thời bổ sung đỏ vào bảng màu là hoàn toàn có cơ sở. Dù vậy, Gurman cũng cho biết các tông tím và nâu vẫn đang được thử nghiệm, song nhiều khả năng đây chỉ là những biến thể xoay quanh sắc đỏ chủ đạo.
Thực tế, Apple từng nhiều lần giới thiệu iPhone màu đỏ thông qua các phiên bản hợp tác (Product)RED, gần nhất trên iPhone SE, iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Tuy nhiên, đây đều là các mẫu tiêu chuẩn, chưa từng xuất hiện trên dòng Pro.
Nếu kế hoạch được giữ nguyên, iPhone 18 Pro màu đỏ rượu vang có thể trở thành bước tiếp theo trong chiến lược “định danh màu sắc” cho các thế hệ iPhone cao cấp, nơi yếu tố thẩm mỹ ngày càng đóng vai trò quan trọng không kém công nghệ.
Dù vậy, cần lưu ý rằng toàn bộ những thông tin trên hiện mới dừng ở mức rò rỉ và dự đoán từ các nguồn thân cận chuỗi cung ứng. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về màu sắc, thiết kế hay cấu hình của iPhone 18 Pro. Từ nay đến thời điểm ra mắt dự kiến vào cuối năm 2026 vẫn còn nhiều thay đổi có thể xảy ra, vì thế mọi chi tiết về phiên bản “đỏ rượu vang” hiện tại vẫn chỉ là tin đồn.
Tham khảo 9to5Mac