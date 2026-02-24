9 món đồ giúp “đánh bay” nồm ẩm trong nhà, có món giá chỉ từ 25.000 đồng

Mùa nồm ẩm là nỗi ám ảnh quen thuộc của nhiều gia đình khi độ ẩm không khí tăng cao, khiến không gian sống luôn trong tình trạng ẩm ướt, bí bách. Sàn nhà trơn trượt, tường mốc, quần áo lâu khô… là những bất tiện dễ thấy, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ gây khó chịu, độ ẩm kéo dài còn tác động đến sức khỏe và làm giảm tuổi thọ của đồ dùng trong nhà. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn các thiết bị và vật dụng hỗ trợ kiểm soát độ ẩm là giải pháp thiết thực giúp duy trì môi trường sống khô ráo, sạch sẽ và dễ chịu trong những ngày nồm kéo dài.

Máy hút ẩm, giải pháp kiểm soát độ ẩm hiệu quả

Máy hút ẩm được xem là “trợ thủ” quan trọng nhất trong mùa nồm. Thiết bị này có chức năng giảm độ ẩm không khí, hạn chế nấm mốc phát triển và loại bỏ mùi hôi khó chịu.

Hiện nay, thị trường cung cấp đa dạng sản phẩm với công suất từ nhỏ đến lớn, phù hợp cho từng diện tích phòng. Một số dòng máy còn tích hợp lọc không khí, giúp cải thiện chất lượng môi trường sống trong nhà.

Điều hòa có chế độ hút ẩm

Không chỉ làm mát, nhiều dòng điều hòa hiện nay tích hợp chế độ “Dry” giúp kiểm soát độ ẩm hiệu quả. Khi kích hoạt chức năng này, thiết bị sẽ giảm hơi nước trong không khí mà không làm nhiệt độ phòng giảm quá sâu.

Đây là giải pháp phù hợp với những gia đình chưa có điều kiện đầu tư thêm máy hút ẩm chuyên dụng.

Máy sấy và tủ sấy quần áo

Trong thời tiết ẩm ướt, quần áo phơi ngoài trời thường lâu khô, dễ ám mùi. Máy sấy quần áo giúp rút ngắn thời gian làm khô, hạn chế vi khuẩn và nấm mốc bám trên sợi vải.

Với những căn hộ diện tích nhỏ, tủ sấy điện là lựa chọn linh hoạt nhờ thiết kế gọn nhẹ, dễ di chuyển và tiết kiệm không gian.

Than hoạt tính và túi hút ẩm

Bên cạnh thiết bị điện, các giải pháp hút ẩm thụ động như than hoạt tính, túi hút ẩm hay hạt silica gel cũng phát huy hiệu quả trong không gian nhỏ như tủ quần áo, ngăn kéo, kệ giày. Những sản phẩm này giúp giảm ẩm, khử mùi và bảo vệ đồ dùng cá nhân khỏi nguy cơ ẩm mốc.

Giá than hoạt tính trên thị trường hiện nay dao động rất rộng, phụ thuộc vào nguyên liệu (gáo dừa, than đá, tre), xuất xứ (Việt Nam, Ấn Độ) và dạng sản phẩm (bột, hạt, viên). Trung bình, than hoạt tính gáo dừa Việt Nam phổ biến nhất có giá từ 25.000 - 90.000 VNĐ/kg, trong khi các loại nhập khẩu Ấn Độ hoặc hàng cao cấp có giá cao hơn.

Thiết bị sưởi và dụng cụ lau sàn chuyên dụng

Trong những ngày nồm kèm theo không khí lạnh, thiết bị sưởi như sưởi dầu hoặc sưởi gốm có thể giúp làm khô không khí cục bộ và tạo cảm giác ấm áp hơn.

Song song đó, việc sử dụng khăn lau sàn chuyên dụng hoặc thảm chống trượt giúp hạn chế tình trạng trơn trượt, một vấn đề phổ biến khi sàn nhà “đổ mồ hôi”.

Sản phẩm khử mùi, tinh dầu tạo hương

Độ ẩm cao thường kéo theo mùi ẩm mốc khó chịu. Các sản phẩm như nến thơm, tinh dầu hoặc xịt khử mùi giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn, đồng thời tạo cảm giác sạch sẽ, thoáng đãng.