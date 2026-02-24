Hoàng Hà Angels thông báo ngừng hợp tác với "Thắng Không Kịp" sau ồn ào bạo hành với vợ cũ

Trưa ngày 24/2, mạng xã hội tiếp tục dậy sóng khi TikToker Thắng Không Kịp, tên thật là Phùng Văn Thắng, chính thức mở lại kênh cá nhân để lên tiếng về đoạn clip bạo hành vợ cũ gây chấn động dư luận.

Trước đó, đoạn video trích xuất từ camera an ninh do chính người vợ tên P.N. đăng tải đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem chỉ sau một ngày. Hình ảnh nam diễn viên có hành vi nạt nộ và lao vào hành hung khi vợ đang bế con nhỏ trên tay đã vấp phải làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng mạng, khiến nhiều người tràn vào fanpage nơi anh làm việc để yêu cầu sa thải.

Cảnh nam TikToker bạo hành vợ khi đang bế con nhỏ trên tay từ video viral MXH. (Ảnh chụp màn hình)

Trong đoạn video trần tình sau đó của nam TikToker, Thắng gửi lời xin lỗi sâu sắc đến cộng đồng, thừa nhận hành động bộc phát trong lúc nóng giận của mình là hoàn toàn sai và xin chịu mọi trách nhiệm. Nam diễn viên sở hữu gần 600 nghìn lượt theo dõi cũng xác nhận anh và vợ đã chính thức ly hôn từ tháng 12/2025.

Theo lời Thắng, trong quá trình chung sống, cả hai từng trải qua rất nhiều mâu thuẫn, tổn thương và có những lần không giữ được bình tĩnh. Đáng chú ý, anh cho biết bản thân nắm giữ đầy đủ video, hình ảnh làm bằng chứng cho thấy sự việc từng đi quá giới hạn, nhưng quyết định không công khai để bảo vệ sự bình yên cho người từng là vợ và là mẹ của con mình.

Bài đăng lên tiếng xin lỗi, chia sẻ về ồn ào lộ clip đánh vợ của Thắng không kịp. Nguồn: phungvanthang169

Bên cạnh việc nhận lỗi, nam TikToker cũng lên tiếng đính chính cho những cá nhân đang bị cộng đồng mạng đồn đoán, khẳng định họ không hề liên quan đến câu chuyện gia đình anh. Thắng cho biết bản thân đang làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến con gái, đối tác và quyết định tạm dừng mọi công việc trong một thời gian để nhìn nhận lại những sai lầm đã qua.

Về phía người vợ P.N., cô hiện đã âm thầm gỡ bỏ đoạn clip bạo hành triệu view khỏi kênh TikTok của mình và chưa đưa ra thêm bất kỳ phản hồi nào.

Thông báo ngừng hợp tác từ kênh sáng tạo nội dung Hoàng Hà Angels

Ngay giữa tâm điểm của sự việc, đơn vị chủ quản của nam diễn viên là hệ thống bán lẻ Hoàng Hà Mobile đã có động thái vô cùng dứt khoát. Thông qua kênh sáng tạo nội dung Hoàng Hà Angels, công ty đã đăng tải thông báo chính thức về việc ngừng toàn bộ hoạt động hợp tác truyền thông với Phùng Văn Thắng.

Quyết định này được đưa ra dựa trên tôn chỉ hoạt động của tổ chức là luôn đặt chuẩn mực đạo đức lên hàng đầu và kiên quyết nói không với mọi hành vi bạo lực về cả thể xác lẫn tinh thần.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.