Món đồ hot nhất lúc này, đại lý nhập gấp 10 lần vẫn không kịp bán

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ lớn, sức mua đối với mặt hàng máy hút ẩm đang ở mức kỷ lục. Đơn cử tại hệ thống Giga Digital, chỉ tính riêng trong ngày 24/2 đã có gần 5.000 thiết bị được giao đến tay khách hàng. Khảo sát thực tế tại các tuyến phố chuyên đồ điện tử ở Hà Nội như Thái Hà hay Láng Hạ, phần lớn các dòng máy phổ thông công suất nhỏ gọn đều đã "bốc hơi" khỏi kệ hàng.

Khách hàng hiện chỉ còn lại một vài lựa chọn là các dòng máy công suất siêu lớn 60 lít, với mức giá đắt đỏ trên 8 triệu đồng, thường dư thừa so với diện tích chung cư thông thường. Tình trạng khan hiếm tương tự cũng diễn ra trên Shopee và Lazada, nơi các thương hiệu bình dân liên tục phải treo biển hết hàng.

Để đối phó với sức mua khổng lồ này, nhiều đơn vị phân phối đã phải kích hoạt phương án kinh doanh khẩn cấp, tăng lượng hàng nhập về gấp 10 lần so với các năm trước. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng nồm ẩm với độ ẩm thường xuyên vượt mức 85% kèm mưa phùn sương mù dự kiến sẽ còn tiếp diễn và kéo dài đến hết tháng 3. Điều này khiến các nhà cung cấp phải liên tục điều phối kho bãi và làm việc hết công suất với đối tác logistics để bổ sung nguồn hàng. Thậm chí, trong những đợt hàng về nhỏ giọt, các đại lý bán lẻ đều phải "xếp hàng" đăng ký trước mới có máy để giao cho khách.

Thị trường máy hút ẩm năm nay chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong thị hiếu người dùng, với sự lên ngôi của các thiết bị thông minh đa dụng. Ở phân khúc 4 đến 6 triệu đồng, các hãng công nghệ như Xiaomi, Lumias hay New Widetech đang chiếm ưu thế nhờ tính năng kết nối điện thoại thông minh và tích hợp màng lọc HEPA làm sạch không khí. Ở phân khúc cao cấp cận 10 triệu đồng, các thương hiệu gạo cội như LG, Electrolux lại thu hút khách hàng bằng động cơ Inverter tiết kiệm điện cùng phụ kiện ống sấy giày chuyên dụng cực kỳ hữu ích trong mùa mưa phùn. Mẫu máy dung tích 12 lít hiện vẫn giữ ngôi vương về doanh số nhờ mức giá dễ tiếp cận, nhưng các dòng máy 20 lít đến 30 lít cũng đang tăng trưởng mạnh do người dân cần khả năng hút ẩm tốc độ cao cho không gian rộng.

Để sử dụng thiết bị hiệu quả nhất trong những ngày nồm ẩm đỉnh điểm, các chuyên gia điện máy khuyên người dùng nên ưu tiên chọn máy có công suất nhỉnh hơn một chút so với diện tích phòng thực tế. Chẳng hạn, với một căn hộ 80 mét vuông, bạn nên đầu tư máy có công suất hút tối thiểu 30 lít mỗi ngày để đảm bảo nhà cửa luôn khô ráo. Thay vì để máy hoạt động liên tục, bạn hãy thiết lập chu kỳ chạy 3 đến 4 tiếng rồi nghỉ 30 phút nhằm bảo vệ độ bền của máy nén. Ngoài ra, nếu có ý định đặt máy trong phòng ngủ, hãy chú ý chọn các mẫu có độ ồn dưới 50 dB, tương đương với tiếng tủ lạnh hoạt động, để có một giấc ngủ trọn vẹn.