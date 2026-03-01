Agribank chính thức ngừng mọi giao dịch rút/chuyển tiền qua ứng dụng với khách hàng sau

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank đã phát đi thông báo về việc tăng cường các biện pháp bảo mật và quản lý rủi ro đối với dịch vụ Mobile Banking, bao gồm Agribank Plus, Agribank Retail và Agribank Corporate.

Động thái này nhằm tuân thủ quy định tại Thông tư số 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời nâng cao mức độ an toàn trong quá trình giao dịch ngân hàng số.

Theo thông báo, bắt đầu từ ngày 1/3/2026, hệ thống Mobile Banking của Agribank sẽ tự động từ chối truy cập đối với các thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật hoặc có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro.

(Ảnh minh hoạ)

Các trường hợp bị từ chối bao gồm:

- Thiết bị đã root (Android) hoặc jailbreak (iOS)

- Thiết bị cài đặt phần mềm can thiệp hệ thống

- Sử dụng môi trường giả lập (emulator)

- Cài đặt công cụ có khả năng làm ảnh hưởng đến tính an toàn của giao dịch

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động kiểm tra và đưa thiết bị về trạng thái bảo mật an toàn nhằm tránh gián đoạn khi sử dụng dịch vụ.

Song song với việc siết chặt tiêu chuẩn kỹ thuật, Agribank tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu người dùng nâng cao cảnh giác trong giao dịch trực tuyến.

Ngân hàng khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản đăng nhập, mã OTP hoặc các dữ liệu xác thực cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để phòng tránh các hành vi lừa đảo tài chính.

Đáng chú ý, Agribank đã triển khai dịch vụ AgriNotify trên nền tảng Mobile Banking. Tính năng này cho phép hệ thống phát hiện và cảnh báo các tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ, lừa đảo trước khi khách hàng thực hiện chuyển tiền.

Trong trường hợp tài khoản thụ hưởng có yếu tố rủi ro, hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo, giúp khách hàng nhận diện sớm nguy cơ và đưa ra quyết định giao dịch thận trọng hơn.

Việc đồng thời siết chặt tiêu chuẩn thiết bị và bổ sung công cụ cảnh báo chủ động cho thấy xu hướng tăng cường phòng ngừa gian lận trong lĩnh vực ngân hàng số, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng phức tạp.