Thuế TP.HCM cảnh báo nóng đối với các hành vi gian lận về thuế, hóa đơn

Ngày 27/2, Đoàn công tác của Bộ Tài Chính do ông Cao Anh Tuấn Thứ trưởng Bộ Tài chính và ông Nguyễn Quế Dương – Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước đã tới làm việc tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 27/2/2026 là 132.820 tỷ đồng, đạt 21,18% dự toán Chính phủ giao; 21,14% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao, tăng 6% so với cùng kỳ.

Trưởng Thuế TP.HCM cho biết cơ quan phấn đấu thu vượt tối thiểu 10% số thực năm 2025. Đồng thời, cơ quan sẽ tăng cường quản lý rủi ro, đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với các hành vi gian lận về thuế, hóa đơn. Thực hiện siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Thuế TP.HCM ghi nhận quy mô thu ngân sách Nhà nước vượt mốc 600.000 tỷ đồng. Lũy kế giai đoạn 2021–2025, tổng số thu do cơ quan này quản lý đạt 2.446.704 tỷ đồng, hoàn thành 116,2% dự toán được giao cho cả giai đoạn.

Xét về cơ cấu, khoản thu nội địa mang về 2.173.578 tỷ đồng, tương ứng 112,9% dự toán. Thu từ dầu thô đạt 73.127 tỷ đồng, bằng 151,6% dự toán. Riêng nguồn thu từ thuế, phí đạt 1.963.534 tỷ đồng, hoàn thành 114,3% kế hoạch giai đoạn 2021–2025.

Trong năm 2025, Thuế TP.HCM đã xử lý khoảng 2.500 tổ chức, cá nhân vi phạm. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp ước tính lên đến 295 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình rà soát, có 25 hộ và cá nhân kinh doanh online, chủ yếu bán hàng qua hình thức livestream trên các nền tảng mạng xã hội, đã chủ động kê khai và nộp thuế với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, bao gồm thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp

Theo thống kê, từ tháng 12-2024 đến hết năm 2025, đã có 50.838 hộ và cá nhân kinh doanh đăng ký thuế, với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước đạt 545,8 tỉ đồng. Những con số này cho thấy mức độ tuân thủ pháp luật thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử đang từng bước được cải thiện.

Bước sang năm 2026, Chính phủ giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước cho Thuế TP.HCM ở mức 627.000 tỷ đồng, chiếm gần 28% nhiệm vụ thu toàn ngành. HĐND TP.HCM giao thêm chỉ tiêu, nâng tổng mức thu lên 628.175 tỷ đồng, gồm 588.675 tỷ đồng thu nội địa, 39.500 tỷ đồng từ dầu thô và 90.000 tỷ đồng thu tiền sử dụng đất.



