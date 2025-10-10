Khám phá cơ ngơi "ông trùm" xe máy điện YADEA tại Trung Quốc: Có tới 7 nhà máy, cứ 25 giây cho ra đời một chiếc xe

Yadea có tất cả 7 cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, nổi bật chính là Wuxi Campus. Tọa lạc tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Wuxi Campus rộng 6.600 m² được xem là trái tim công nghệ và sản xuất toàn cầu của YADEA, đóng vai trò kép vừa là trung tâm sản xuất chiến lược, vừa là bộ não của hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Bên trong nhà máy là dây chuyền sản xuất tối tân dài 75 mét với 60 công đoạn, đạt mức độ tự động hóa cao, điển hình là máy "5 trong 1" có thể hoàn tất các thao tác từ khắc số khung đến ép vòng bi, giúp lắp ráp hoàn chỉnh một chiếc xe điện chỉ trong 33 phút với độ chính xác gần như tuyệt đối.
Song song đó, Wuxi Campus còn sở hữu Trung tâm kiểm nghiệm và R&D (LAB) hiện đại, được công nhận tại hơn 80 quốc gia và 90 tổ chức quốc tế. Tại đây, mỗi sản phẩm phải trải qua những bài kiểm tra "tra tấn" khắc nghiệt trước khi đến tay người dùng, từ việc bị đẩy tới giới hạn chịu đựng trong các buồng nhiệt độ (-40°C đến +150°C), buồng chống bụi, chống tia UV, cho đến các bài đo lường hiệu suất vận hành và mô phỏng va đập, rung động để kiểm tra sức bền của khung xe.
Sức mạnh của YADEA còn được thể hiện qua hệ thống nhà máy vận hành với quy mô và mức độ tự động hóa ấn tượng. Tiêu biểu là nhà máy Kim Trại, một trung tâm lắp ráp khổng lồ với công suất lên đến 5 triệu xe mỗi năm, trung bình cứ 25 giây lại cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Năng lực tự chủ của thương hiệu còn được khẳng định tại nhà máy động cơ Lingbo, nơi YADEA tự phát triển và sản xuất đa dạng các loại động cơ, làm chủ hoàn toàn công nghệ vận hành cốt lõi.
"Trái tim năng lượng" của YADEA đặt tại nhà máy pin Huayu, nơi các công nghệ pin tiên tiến nhất được phát triển, từ dây chuyền sản xuất khép kín, công nghệ sạc nhanh 30-80% trong 15 phút, tủ đổi pin tiện lợi, cho đến định hướng tương lai với pin Natri-ion. Để đảm bảo chất lượng tuyệt đối, mọi sản phẩm đều phải trải qua quy trình kiểm định khắc nghiệt tại Trung tâm R&D Vô Tích. Với hơn 220 bài kiểm tra linh kiện và 41 bài kiểm tra toàn bộ xe trong các điều kiện mô phỏng (đường gồ ghề, ngập nước, va đập), YADEA cam kết mỗi chiếc xe đến tay người dùng đều đạt tiêu chuẩn cao nhất về hiệu suất và độ bền.
Từ nền tảng công nghệ và sản xuất vững chắc, YADEA đã cho ra đời một danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của cả thị trường quốc tế và nội địa.
YADEA không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu qua những sản phẩm vượt trội mà còn qua quy mô vận hành và năng lực sản xuất ấn tượng, từ trung tâm đầu não toàn cầu đến các nhà máy chiến lược tại những thị trường trọng điểm như Việt Nam.