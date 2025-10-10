Khám phá cơ ngơi "ông trùm" xe máy điện YADEA tại Trung Quốc: Có tới 7 nhà máy, cứ 25 giây cho ra đời một chiếc xe

Yadea có tất cả 7 cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, nổi bật chính là Wuxi Campus. Tọa lạc tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Wuxi Campus rộng 6.600 m² được xem là trái tim công nghệ và sản xuất toàn cầu của YADEA, đóng vai trò kép vừa là trung tâm sản xuất chiến lược, vừa là bộ não của hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Bên trong nhà máy là dây chuyền sản xuất tối tân dài 75 mét với 60 công đoạn, đạt mức độ tự động hóa cao, điển hình là máy "5 trong 1" có thể hoàn tất các thao tác từ khắc số khung đến ép vòng bi, giúp lắp ráp hoàn chỉnh một chiếc xe điện chỉ trong 33 phút với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Wuxi Campus với diện tích lên đến 6.600 m², đây không chỉ là một nhà máy sản xuất, mà còn là trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) đầu não của YADEA

Song song đó, Wuxi Campus còn sở hữu Trung tâm kiểm nghiệm và R&D (LAB) hiện đại, được công nhận tại hơn 80 quốc gia và 90 tổ chức quốc tế. Tại đây, mỗi sản phẩm phải trải qua những bài kiểm tra "tra tấn" khắc nghiệt trước khi đến tay người dùng, từ việc bị đẩy tới giới hạn chịu đựng trong các buồng nhiệt độ (-40°C đến +150°C), buồng chống bụi, chống tia UV, cho đến các bài đo lường hiệu suất vận hành và mô phỏng va đập, rung động để kiểm tra sức bền của khung xe.

Trung tâm triển lãm Wuxi là nơi quy tụ những "quái vật" công nghệ toàn cầu của YADEA, điển hình như siêu phẩm KEMPER với tốc độ tối đa 160 km/h và khả năng sạc 80% pin chỉ trong 10 phút.Chú thích ảnh

Sức mạnh của YADEA còn được thể hiện qua hệ thống nhà máy vận hành với quy mô và mức độ tự động hóa ấn tượng. Tiêu biểu là nhà máy Kim Trại, một trung tâm lắp ráp khổng lồ với công suất lên đến 5 triệu xe mỗi năm, trung bình cứ 25 giây lại cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Năng lực tự chủ của thương hiệu còn được khẳng định tại nhà máy động cơ Lingbo, nơi YADEA tự phát triển và sản xuất đa dạng các loại động cơ, làm chủ hoàn toàn công nghệ vận hành cốt lõi.

Nhà máy Kim Trại được trang bị dây chuyền hiện đại, có khả năng hoàn thiện một chiếc xe chỉ trong 33 phút thông qua 60 công đoạn. Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt được áp dụng ở nhiều giai đoạn, từ vật tư đầu vào đến thành phẩm.

"Trái tim năng lượng" của YADEA đặt tại nhà máy pin Huayu, nơi các công nghệ pin tiên tiến nhất được phát triển, từ dây chuyền sản xuất khép kín, công nghệ sạc nhanh 30-80% trong 15 phút, tủ đổi pin tiện lợi, cho đến định hướng tương lai với pin Natri-ion. Để đảm bảo chất lượng tuyệt đối, mọi sản phẩm đều phải trải qua quy trình kiểm định khắc nghiệt tại Trung tâm R&D Vô Tích. Với hơn 220 bài kiểm tra linh kiện và 41 bài kiểm tra toàn bộ xe trong các điều kiện mô phỏng (đường gồ ghề, ngập nước, va đập), YADEA cam kết mỗi chiếc xe đến tay người dùng đều đạt tiêu chuẩn cao nhất về hiệu suất và độ bền.

Trước khi đến tay người dùng, mỗi chiếc xe phải trải qua các bài "tra tấn" khắc nghiệt.

Từ nền tảng công nghệ và sản xuất vững chắc, YADEA đã cho ra đời một danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của cả thị trường quốc tế và nội địa.

YADEA KEMPER: "Quái vật" tốc độ với vận tốc tối đa 160 km/h, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Xe trang bị pin chuẩn ô tô và công nghệ sạc nhanh ấn tượng, sạc 80% pin chỉ trong 10 phút.

YADEA VELAX: Mẫu xe tay ga điện pin kép tháo rời tiện lợi, tốc độ tối đa 80 km/h, quãng đường 110 km. Xe tích hợp sạc nhanh 80% trong 20 phút và nhiều tính năng thông minh như kết nối Bluetooth, mở khoá qua app, định vị GPS.

YADEA Vekoo: Mẫu xe điện đô thị nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, sở hữu động cơ 1.000 W và ắc-quy Graphene TTFAR cho quãng đường di chuyển tới 65 km mỗi lần sạc. Xe nổi bật với thiết kế công thái học tinh tế và được tích hợp hệ thống thông minh AiGo, nhiều các tính năng như mở khóa Bluetooth, định vị GPS, và thiết lập hàng rào điện tử.

YADEA Oris: Mẫu xe máy điện đô thị mang hơi thở cổ điển châu Âu với thiết kế thanh lịch. Xe được trang bị động cơ hub công suất tối đa 2.450 W đem lại khả năng vận hành êm ái, ổn định. Ắc-quy Graphene TTFAR 72V 22Ah thế hệ mới có tuổi thọ gấp 3 lần, tầm hoạt động tới 90 km/lần sạc.

Chiếc “sportbike” cỡ nhỏ cho giới trẻ, YADEA X-Sky gây ấn tượng với thiết kế đơn giản nhưng cá tính. Động cơ độc quyền YADEA TTFAR cho hiệu suất mạnh mẽ với công suất tối đa 700W, đạt chuẩn chống nước IPX7. Ắc-quy Graphene TTFAR 48V 22Ah đem lại khả năng vận hành ổn định, tuổi thọ trên 1.000 chu kỳ sạc xả, được bảo hành 2 năm/20.000km (lỗi 1 đổi 1). Quãng đường di chuyển trên 60 km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 35 km/h.

YADEA không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu qua những sản phẩm vượt trội mà còn qua quy mô vận hành và năng lực sản xuất ấn tượng, từ trung tâm đầu não toàn cầu đến các nhà máy chiến lược tại những thị trường trọng điểm như Việt Nam.