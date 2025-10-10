Đây là tính năng tệ nhất trên iOS 18.6, tắt ngay chỉ bằng 3 bước đơn giản

Được phát hành chỉ hơn một tháng trước khi iOS 19 chính thức ra mắt, bản cập nhật iOS 18.6 nhìn chung nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tuy nhiên, Apple đã âm thầm thay đổi một chi tiết nhỏ trong ứng dụng Ảnh, và nó nhanh chóng trở thành một trong những điểm gây khó chịu nhất cho người dùng.

Cụ thể, đó chính là tính năng tự động lặp lại video (Loop Videos). Tương tự như cơ chế hoạt động của video ngắn trên TikTok hay Instagram, mọi video trong thư viện ảnh của bạn giờ đây sẽ tự động phát lại từ đầu ngay sau khi kết thúc.

Nhiều người dùng đã bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng việc áp dụng tính năng này cho tất cả video trong thư viện cá nhân đã làm giảm đáng kể trải nghiệm xem ảnh của họ.

Cách tắt tính năng 'tệ nhất' của iOS 18.6

Nếu bạn cũng cảm thấy phiền toái với tính năng này, bạn có thể dễ dàng vô hiệu hóa nó chỉ với vài bước đơn giản: Mở Cài đặt (Settings) > Ảnh (Photos) > Tự động lặp lại video (Loop Videos) và gạt công tắc để tắt.

Sau khi thiết lập, các video sẽ không còn tự động phát lại nữa.

Ngoài ra, để kiểm soát tốt hơn, bạn cũng có thể tắt tùy chọn Tự động phát video và Live Photos (Auto-Play Videos and Live Photos) nằm ngay phía trên. Thao tác này sẽ ngăn video tự động chạy khi bạn đang cuộn xem trong thư viện.

Trong khi đó, nếu bạn là người thích trải nghiệm những tính năng mới nhất, phiên bản iOS 19 beta công khai hiện đã cho phép người dùng dùng thử nhiều cải tiến lớn dành cho ứng dụng Ảnh. Đây là những cập nhật quan trọng đã được cộng đồng người dùng mong đợi từ lâu và bạn có thể trải nghiệm chúng trước khi phiên bản chính thức được phát hành rộng rãi.