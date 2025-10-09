Bộ Xây dựng vừa đưa đề xuất mới về VNeID mà người dân cần biết

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi Thông tư 47/2024/TT-BGTVT, trong đó bổ sung quy định về giấy tờ cần xuất trình khi thực hiện các thủ tục như miễn kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ, chứng nhận cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cho phép chủ phương tiện sử dụng đăng ký xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID thay cho bản giấy khi làm thủ tục đăng kiểm.

Theo dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5, cho phép ngoài việc sử dụng bản chính hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe, chủ phương tiện có thể xuất trình đăng ký xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử (VNeID) từ mức độ 2 trở lên. Đặc biệt, trong trường hợp cơ quan đăng kiểm đã nhận được dữ liệu chia sẻ từ cơ quan đăng ký xe, người dân sẽ không phải mang theo hay xuất trình thêm bất kỳ loại giấy tờ nào.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về giấy tờ đăng ký xe. Cụ thể, các loại giấy tờ hợp lệ bao gồm: bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe; bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính; Giấy chứng nhận đăng ký xe đã được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử (VNeID) từ mức độ 2 trở lên; và bản chính giấy hẹn cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe. Đáng chú ý, trong trường hợp dữ liệu đăng ký xe đã được cơ quan có thẩm quyền chia sẻ, người dân sẽ không phải xuất trình thêm giấy tờ.

Đối với trường hợp xe có Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời, hồ sơ đề nghị kiểm định sẽ được nộp trực tiếp tại cơ sở đăng kiểm, qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến với 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Cụ thể, đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước hoặc xe phục vụ nghiên cứu, phát triển có nhu cầu tham gia giao thông, chủ xe cần nộp bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và xuất trình bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời (trừ khi cơ quan đăng ký xe đã chia sẻ dữ liệu điện tử).

Đối với xe cơ giới nhập khẩu chạy rà trước khi thử nghiệm khí thải, ngoài việc xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời, chủ xe phải nộp thêm văn bản đề nghị kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bản thông số kỹ thuật theo mẫu quy định, cùng bản dịch tiếng Việt có chứng thực phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất nước ngoài.

Riêng với xe nhập khẩu không thuộc các trường hợp nêu trên, hồ sơ gồm bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất nước ngoài và Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời; trong trường hợp dữ liệu đã được chia sẻ từ cơ quan đăng ký xe thì không cần xuất trình lại loại giấy tờ này.