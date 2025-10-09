221 xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh sách phạt nguội lỗi chạy quá tốc độ trong tuần cuối tháng 9 và đầu tháng 10, trong đó nhiều xe máy bị ghi hình vi phạm. Tại Hà Nội, hàng trăm phương tiện cũng bị xử lý qua hệ thống camera giám sát tự động.

Từ ngày 27/9 đến 4/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổng hợp danh sách phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định. Đáng chú ý, trong số này có nhiều xe máy bị phạt nguội, bao gồm các biển số như:

29C1-071.38, 98A1-013.33, 98AH-083.11, 98D1-181.96, 98D1-327.19, 98E1-848.04, 98F7-0064, 98H1-181.16, 98H1-212.88, 98H1-398.61, 98H1-430.61, 98K7-3073, 98M1-160.93, 98M1-313.48, 11AA-180.07, 12H1-189.71, 98M1-173.93, 98M1-220.17, 36K5-367.22, 98B1-815.69, 99AA-967.52 và 12AA-166.04.

Tại Hà Nội, trong tháng 9/2025, hệ thống camera giám sát giao thông của Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình 221 trường hợp vi phạm, bao gồm cả ôtô và xe máy. Những trường hợp này sẽ được gửi thông báo đến chủ phương tiện để xử lý theo đúng quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt lỗi người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ được chia thành ba khung: vượt quá 5 - dưới 10km/h bị phạt 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá 10 - 20 km/h bị phạt 800.000 - 1.000.000 đồng; vượt quá 20 km/h bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Để nộp phạt nguội, người dân có thể đến cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hoặc công an nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Cục CSGT, người dân nên đến trụ sở Phòng CSGT nơi mình có hộ khẩu thường trú để xử lý, tránh tình trạng quá tải cho địa phương khác và hạn chế việc đi lại xa.

Khi đến làm việc, người vi phạm cần mang theo đầy đủ giấy tờ, gồm đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật (đối với ôtô), giấy phép lái xe, căn cước công dân, cùng một bản photo của từng loại giấy tờ.

Lực lượng CSGT nhấn mạnh, việc tuân thủ tốc độ không chỉ là nghĩa vụ pháp luật mà còn là trách nhiệm với chính mình và cộng đồng. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát bằng camera và xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình vi phạm tốc độ, không có ngoại lệ.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.