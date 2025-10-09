Tủ lạnh 4 cửa Mijia Refrigerator Cross Door 510L: Không gian lưu trữ khổng lồ, thiết kế sang trọng, giá hợp lý

Với khả năng điều khiển từ xa qua Xiaomi Home và vận hành êm ái, tủ lạnh không chỉ là nơi bảo quản mà còn là trợ lý thông minh, mang đến trải nghiệm tiện nghi, hiện đại cho căn bếp của gia đình trẻ.

Ngăn chứa lớn và linh hoạt, có thể điều chỉnh nhiệt độ

Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L mang đến không gian lưu trữ rộng rãi, với nhiều ngăn chứa đồ riêng biệt: ngăn mát, ngăn đông và ngăn iFresh linh hoạt, giúp bảo quản rau củ, trái cây và thịt cá luôn tươi ngon. Ngăn iFresh có thể điều chỉnh nhiệt từ -1°C đến 5°C, lý tưởng để giữ sữa mẹ hay bảo quản trái cây cả tuần mà vẫn giữ trọn hương vị.

Với ngăn chứa thông minh và dung tích lớn, cả giỏ đồ đi chợ cuối tuần đều được sắp xếp gọn gàng. Khi nấu ăn, chỉ cần mở tủ là có ngay nguyên liệu cần dùng. Các chế độ làm lạnh nhanh như Super Cool, Super Freeze hay Auto giúp ướp lạnh đồ uống cho buổi tiệc tại gia, giữ thực phẩm tươi lâu và làm việc chuẩn bị bữa ăn trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn.

Đặc biệt, công nghệ Ag+ Fresh với các module ion bạc giúp kháng khuẩn và khử mùi hiệu quả, loại bỏ tới 99,99% vi khuẩn, bao gồm E. coli, đồng thời giảm mùi hăng của cá, hải sản và mùi thực phẩm hỏng. Nhờ đó, rau củ giữ độ giòn, thịt cá không lẫn mùi giữa các ngăn, đảm bảo bữa ăn luôn tươi ngon và an toàn.

Trợ lý thông minh cho căn bếp gia đình

Không chỉ bảo quản thực phẩm, Mijia Refrigerator Cross Door 510L còn là "trợ lý thông minh" trong căn bếp gia đình. Nhờ kết nối Wi-Fi và ứng dụng Xiaomi Home, ngay cả khi đang ở siêu thị, bạn có thể mở điện thoại để kiểm tra dung lượng tủ, điều chỉnh nhiệt độ hoặc bật chế độ làm lạnh nhanh trước khi mang thực phẩm về. Khi nấu ăn, chỉ cần gọi "Hey Google" hoặc "Alexa", tủ sẽ thay đổi chế độ rảnh tay, giúp chuẩn bị bữa ăn trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết.

Tủ lạnh dễ dàng kết nối với hệ sinh thái nhà thông minh, đồng thời được trang bị khả năng cập nhật OTA và tự động chẩn đoán liên tục 24/7, duy trì hiệu suất ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Khi cửa tủ mở quá 2 phút, hệ thống lập tức gửi cảnh báo, vừa ngăn thất thoát hơi lạnh vừa đảm bảo thực phẩm luôn được bảo quản an toàn và tiết kiệm điện năng.

Hai máy nén biến tần Inverter vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn, tạo không gian yên tĩnh để trẻ nhỏ dễ ngủ hay người lớn tuổi nghỉ ngơi. Ngay cả trong bếp nhỏ, cửa mở 90° vẫn kéo trọn ngăn chứa, trong khi bảng điều khiển cảm ứng cho phép đổi chế độ làm lạnh hay chỉnh nhiệt độ chỉ bằng một chạm.

Thiết kế tinh tế, điểm nhấn cho căn bếp gia đình

Ngoại hình tinh giản với gam xám đá kết hợp lớp hoàn thiện vân đá mang đến vẻ sang trọng, dễ hòa hợp với nhiều kiểu nội thất. Mijia Refrigerator Cross Door 510L không đơn thuần là nơi cất giữ thực phẩm, mà còn trở thành điểm nhấn trong căn bếp, phản ánh gu thẩm mỹ và lối sống hiện đại của gia đình trẻ.

Với dung tích rộng rãi và công nghệ thông minh, từng bữa ăn đều được nâng niu trọn vẹn hương vị. Thiết kế tinh tế và màu sắc sang trọng giúp tủ lạnh 4 cửa Mijia Refrigerator Cross Door 510L trở thành tâm điểm sang trọng của mọi căn bếp.

Với mức giá từ 16 triệu đồng, Mijia Refrigerator Cross Door 510L là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ yêu thích tiện nghi, phong cách và muốn biến căn bếp thành nguồn cảm hứng mỗi ngày. Đặc biệt, trong giai đoạn mở bán 27/9 - 10/10/2025, khi mua tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L, người dùng sẽ được giảm 1 triệu đồng và hưởng ưu đãi trả góp 0%. Tủ lạnh còn được bảo hành chính hãng 2 năm, riêng máy nén Inverter lên đến 10 năm, mang lại sự an tâm lâu dài cho người sử dụng.

Xem thông tin chi tiết về sản phẩm tại:

https://www.mi.com/vn/product/mijia-refrigerator-cross-door-510l/