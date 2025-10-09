Hành khách sẽ không phải cởi giày, để riêng laptop khi qua cổng an ninh sân bay

Chiều 8/10, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm "Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Dấu ấn kiến tạo và hội nhập toàn cầu". Tọa đàm với sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, chuyên gia cùng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân.

Phát biểu tại Tọa đàm “Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Dấu ấn kiến tạo và hội nhập toàn cầu”, ông Phạm Quang Hiếu - Phó Trưởng Ban Kỹ thuật công nghệ - môi trường, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đây là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng “sân bay thông minh” của Việt Nam, với mục tiêu tối ưu trải nghiệm hành khách và bảo đảm an ninh ở mức cao nhất.

Từ ngày 1/12, hành khách khi làm thủ tục bay sẽ chỉ cần khuôn mặt, không cần mang theo giấy tờ tùy thân, cũng không phải tháo giày hay mở laptop khi qua cửa an ninh. (Ảnh minh hoạ: Alamy)

Theo ông Hiếu, từ cuối năm nay, hệ thống soi chiếu an ninh công nghệ cao sẽ được đưa vào sử dụng tại các sân bay lớn. Thiết bị mới có khả năng phân tích hình ảnh 3D và nhận dạng vật thể với độ chính xác cao, cho phép hành khách giữ nguyên hành lý, giày dép, chất lỏng và các thiết bị điện tử trong quá trình kiểm tra. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tiêu chuẩn an ninh quốc tế.

Theo kế hoạch, từ đầu tháng 12 tới, hành khách tại các sân bay do ACV quản lý có thể sử dụng VNeID để xác thực danh tính thay cho việc xuất trình CMND, CCCD hay vé máy bay.

Công nghệ này giúp hành khách trải nghiệm quy trình bay liền mạch: Từ đặt vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến lên máy bay - tất cả được xác thực tự động qua sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) liên kết với VNeID.

Việc tích hợp này không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, giảm ùn tắc trong giờ cao điểm, mà còn nâng cao độ chính xác và an ninh hàng không, gần như loại bỏ nguy cơ giả mạo danh tính. Việt Nam nhờ đó đang sánh bước cùng các quốc gia tiên tiến như Singapore, Hàn Quốc hay Hà Lan trong hành trình xây dựng hệ thống hàng không thông minh.

Hiện ACV đã triển khai thử nghiệm hai luồng kiểm tra tại sân bay Tân Sơn Nhất: gồm một luồng tự động sử dụng sinh trắc học và một luồng thủ công truyền thống trước khi mở rộng trên toàn quốc. Sự thay đổi này được xem là khởi đầu cho kỷ nguyên “bay bằng khuôn mặt” của hàng không Việt Nam, nơi công nghệ đóng vai trò trung tâm trong việc tạo nên trải nghiệm hiện đại và an toàn cho mỗi hành khách.