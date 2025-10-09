Cách đăng ký gói Google Gemini Pro và 2TB dung lượng miễn phí 1 năm

Ngày 8/10, Google đã chính thức phát triển chương trình đặc biệt, tặng 1 năm sử dụng gói miễn phí Google One AI Premium (bao gồm Gemini Pro và 2TB dung lượng) cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam.

Thời gian đăng ký diễn ra từ ngày 8/10-9/12, thông qua trang chính thức Gemini for Students ﻿.

Để được hưởng gói ưu đãi Gemini 1 năm, sinh viên cần sử dụng tài khoản Gmail cá nhân, không phải email do trường cấp. Việc xác minh tư cách sinh viên được thực hiện qua nền tảng SheerID ( thẻ sinh viên, email trường cấp, giấy tờ đầu vào học).

Ngoài ra, Google yêu cầu người dùng thêm phương thức thanh toán hợp lệ, chẳng hạn thẻ visa, mastercard hoặc ví điện tử, để xác thực tài khoản. Dù là gói miễn phí, bước này vẫn bắt buộc.

Gói Google AI Pro, có giá 489.000 đồng/tháng, cung cấp 2 TB dung lượng lưu trữ dùng chung cho Google Photos, Drive và Gmail. Người dùng còn được truy cập vào Gemini trong Gmail, Tài liệu và các ứng dụng khác, hỗ trợ viết nội dung, sắp xếp công việc và trực quan hóa thông tin.

Bên cạnh đó, gói này còn bao gồm Whisk Animate, cho phép chuyển đổi hình ảnh thành video bằng công nghệ Veo, cùng NotebookLM, trợ lý AI thông minh giúp tổng hợp, nghiên cứu và ghi chú hiệu quả hơn.

Các bước đăng ký như sau: ﻿

Bước 1: Điền thông tin vào https://one.google.com/ai-student ﻿ để xác minh danh tính sinh viên qua SheerID.

Hệ thống có thể yêu cầu đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên của trường hoặc tải lên giấy tờ xác minh, chẳng hạn như thẻ sinh viên, để hoàn tất quá trình xác thực. Thời gian xử lý thường kéo dài từ vài phút đến tối đa 48 giờ. Khi xác minh thành công, người dùng sẽ thấy thông báo “Bạn đã được xác minh” hiển thị trên màn hình.

Bước 2: Sau khi xác minh thành công, hệ thống sẽ chuyển đến bước thêm phương thức thanh toán. Hãy điền thông tin thẻ Visa/Mastercard hoặc ví điện tử để tiếp tục.

Bước 3: Kích hoạt và sử dụng ngay trên ứng dụng Gemini

Để đảm bảo quá trình xác minh suôn sẻ, người dùng cần đảm bảo đang là sinh viên theo học tại các trường ở Việt Nam, có tài khoản Gmail cá nhân và một thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Mastercard) hoặc ví điện tử hợp lệ.

Một số ﻿lưu ý khi đăng ký Google Gemini Pro miễn phí cho sinh viên

Trong quá trình tiến hành thao tác nhận gói Gemini Pro miễn phí miễn phí cho sinh viên, có một số điểm bạn cần lưu ý để quá trình này diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhất. Cụ thể như sau:

- Chương trình ưu đãi có thời hạn đăng ký, bạn cần hoàn tất trước ngày hết hạn do Google đặt ra trước ngày 9/12/2025.

- Nếu quốc gia bạn đang sống không nằm trong danh sách hỗ trợ, bạn có thể không thấy tùy chọn "Xác minh sinh viên" hoặc "Get student offer" khi truy cập trang ưu đãi.

- Đừng quên hủy gia hạn tự động sau khi đăng ký để tránh việc bị trừ phí khi ưu đãi kết thúc.

- Đảm bảo thông tin bạn nhập khi xác minh là chính xác & trùng khớp với giấy tờ, vì nếu không, Google có thể từ chối xác minh.