Người dùng Google tại Việt Nam có tin vui

Mới đây, người dùng tại Việt Nam chính thức được trải nghiệm Chế độ AI (AI Mode) trên Google Tìm kiếm bằng tiếng Việt, bước tiến quan trọng giúp việc tra cứu trở nên tự nhiên, trực quan và thông minh hơn.

Trên Blog, Google cho biết “Chế độ AI là công cụ tìm kiếm AI mạnh mẽ nhất của chúng tôi, với khả năng suy luận và đa phương thức tiên tiến hơn, cùng khả năng đào sâu hơn thông qua các câu hỏi tiếp theo và các liên kết hữu ích đến web.”

Chế độ AI vận hành trên nền tảng Gemini 2.5 tùy chỉnh. Công nghệ này cho phép người dùng đặt những câu hỏi dài, phức tạp hoặc có nhiều lớp thông tin mà trước đây cần thực hiện nhiều lượt tìm kiếm khác nhau. Kết quả trả về không chỉ là các liên kết, mà còn là câu trả lời chi tiết, tổng hợp, kèm hình ảnh và trích dẫn nguồn để người dùng tiếp tục khám phá sâu hơn.

Việc sử dụng AI Mode khá đơn giản: Truy cập google.com, chọn chế độ AI rồi nhập câu hỏi như bình thường. Tuy nhiên, tính năng này đang được triển khai dần và dự kiến hoàn tất trong tuần. Ví dụ, người dùng có thể hỏi “Các di sản được UNESCO công nhận tại Việt Nam là gì?” hoặc “Những mẫu điện thoại chống nước tốt nhất hiện nay”, và hệ thống sẽ hiểu, xử lý cùng lúc nhiều yếu tố để tạo câu trả lời tổng hợp.

Chế độ AI được thiết kế dành cho những câu hỏi phức tạp vốn thường cần nhiều lượt tìm kiếm.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về thế giới, bạn có thể hỏi: “Tôi muốn tìm hiểu thêm về bảy kỳ quan thế giới mới. Ý nghĩa của từng kỳ quan và vị trí của chúng”. Sau đó, bạn có thể dễ dàng hỏi tiếp: “Hãy kể cho tôi nghe thêm về câu chuyện tình yêu đằng sau đền Taj Mahal”.

Đáng chú ý, chế độ này còn hỗ trợ tìm kiếm đa phương thức, nghĩa là người dùng có thể đặt câu hỏi bằng giọng nói, hình ảnh hoặc ảnh tải lên. Chẳng hạn, chỉ cần chụp thực đơn và hỏi “Trong những món này, món nào là món chay”, Google sẽ đưa ra phân tích dựa trên dữ liệu hình ảnh.

Theo Google, toàn bộ Chế độ AI vẫn tuân thủ các hệ thống xếp hạng và đánh giá chất lượng cốt lõi của Google Tìm kiếm, đồng thời sử dụng cơ chế mới để đảm bảo độ tin cậy của kết quả. Nếu không đủ thông tin để đưa ra câu trả lời chắc chắn, Google sẽ hiển thị danh sách kết quả truyền thống như trước đây.

Đại diện Google cho biết, dù các phản hồi AI có thể chưa hoàn hảo, công ty cam kết tiếp tục cải tiến để mang đến trải nghiệm tìm kiếm chính xác, hữu ích và tự nhiên hơn cho người dùng Việt Nam. Việc mở rộng hỗ trợ tiếng Việt được kỳ vọng sẽ giúp người dùng dễ dàng diễn đạt các truy vấn phức tạp bằng ngôn ngữ của mình, đồng thời tiếp cận nhanh hơn với những thông tin chất lượng, từ việc so sánh, lập kế hoạch cho đến khám phá thế giới xung quanh.