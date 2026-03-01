Công an phát thông báo mới về hộ chiếu, người dân cần biết

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trong bối cảnh hội nhập, lao động và định cư ở nước ngoài ngày càng phổ biến, nhiều người dân có nhu cầu xin thôi quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, không ít trường hợp vẫn băn khoăn liệu hộ chiếu phổ thông Việt Nam đã được cấp trước đó còn giá trị sử dụng hay không.

Căn cứ theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), việc xin thôi quốc tịch Việt Nam là quyền của công dân, nhằm chuyển sang quốc tịch khác hoặc vì lý do cá nhân phù hợp với quy định pháp luật. Khi quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thì người đó không còn là người dân Việt Nam, mọi giấy tờ chứng nhận quốc tịch Việt Nam, bao gồm hộ chiếu phổ thông sẽ không còn giá trị sử dụng.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 31, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh năm 2019, hộ chiếu phổ thông hết giá trị sử dụng khi người được cấp không còn quốc tịch Việt Nam; đồng thời Điều 27 Luật này cũng quy định người dân sẽ bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu trong các trường hợp sau đây:

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận hộ chiếu và không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu cấp cho người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật này.

Như vậy sau khi được chấp thuận thôi quốc tịch, hộ chiếu phổ thông Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phải bị thu hồi hoặc không được sử dụng vào mục đích xuất nhập cảnh. Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp khẳng định việc cố tình sử dụng hộ chiếu không còn giá trị có thể bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an tỉnh Đồng Tháp)

Thực tế tại địa bàn xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua lực lượng Công an thường xuyên tiếp nhận, hướng dẫn các thủ tục cư trú, xuất nhập cảnh cho người dân có yếu tố nước ngoài. Qua quá trình giải quyết hồ sơ cho thấy, một số trường hợp chưa nắm rõ quy định pháp luật nên còn lúng túng trong việc xử lý giấy tờ sau khi thay đổi quốc tịch. Nếu không được hướng dẫn kịp thời, việc vô ý hoặc cố tình sử dụng hộ chiếu đã hết giá trị có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của chính người dân.

Trước tình hình đó, Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân thực hiện một số nội dung sau:

- Không sử dụng hộ chiếu phổ thông Việt Nam sau khi đã có quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam có hiệu lực.

- Chủ động liên hệ với Cơ quan công an để được hướng dẫn đầy đủ các thủ tục liên quan đến cư trú, giấy tờ pháp lý khi có thay đổi về quốc tịch.

- Tuyệt đối không thực hiện các hành vi sử dụng hộ chiếu không còn giá trị pháp lý nhằm mục đích xuất nhập cảnh hoặc giao dịch hành chính.

Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, pháp luật là cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của mỗi người dân. Việc hiểu đúng và chấp hành nghiêm các quy định về quốc tịch và hộ chiếu không chỉ giúp người dân phòng ngừa rủi ro pháp lý, mà còn góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương trên địa bàn, xây dựng địa phương ổn định, an toàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

(Nguồn: Công an tỉnh Đồng Tháp)