Xuất hiện trải nghiệm tầm cỡ ở VCK giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360

Toàn bộ các trận đấu từ vòng bảng, tứ kết, bán kết đến chung kết sẽ được tường thuật trực tiếp với chất lượng cao trên ứng dụng TV360, fanpage Giải Bóng đá Sinh viên Toàn quốc và TV360 Thể thao, giúp khán giả cả nước sống trọn cùng từng pha bóng.

16 đội mạnh hàng đầu hội tụ – hơn 200 triệu đồng tiền thưởng đang chờ

Kết thúc vòng loại, giải đã xác định được 16 trường đại học, học viện ưu tú hàng đầu với tổng giải thưởng hơn 200 triệu đồng.

Lễ bốc thăm vòng chung kết được tổ chức trang trọng, có mặt lãnh đạo hai ngành Giáo dục và Thể thao cùng các đơn vị đồng hành.

Theo kết quả:

Bảng A: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH SPTDTT TP.HCM, ĐH Cửu Long, ĐH Huế.



Bảng B: ĐH Văn Lang, ĐH Phương Đông, ĐH SPKT TP.HCM, ĐH CNTT & TT – ĐH Thái Nguyên.



Bảng C: ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Đồng Tháp, ĐH Nha Trang, ĐH Thủy Lợi.



Bảng D: Học viện Nông nghiệp VN, ĐH Tân Trào, ĐH SPTDTT Hà Nội, ĐH Tôn Đức Thắng.



Dẫn đầu công nghệ – dẫn đầu trải nghiệm

VCK giải bóng đá Sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360 quy tụ 16 đội mạnh bậc nhất từ các trường Đại học, Học viện

Tương tự các giải chuyên nghiệp, TV360 đảm nhận vai trò phát sóng trọn vẹn và độc quyền giải đấu. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp, tua lại, xem highlight hoặc toàn trận bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Chuyên trang Cúp TV360 cũng giúp người hâm mộ xem lịch thi đấu, cập nhật tỉ số, highlight và thống kê nhanh hàng đầu.

Giải thu hút đông đảo sự quan tâm khán giả, từ việc theo dõi trực tiếp đến việc xem lại các tình huống đáng chú ý trên ứng dụng TV360

Thể thao sinh viên – tinh thần dẫn đầu thế hệ trẻ

Với sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, TV360 tin rằng thể thao không chỉ là cuộc chơi của sức mạnh, mà là hành trình rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và niềm tin chiến thắng. Hoạt động tài trợ thể thao của TV360 đang góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng "Lead the Game" – dẫn đầu cuộc chơi trong cả học tập lẫn cuộc sống.

Là Nhà tài trợ Danh xưng cho cả hai giải đấu bóng rổ và bóng đá, TV360 đã góp phần nâng tầm quy mô tổ chức, chuyên môn lẫn công tác truyền thông, đưa thể thao học đường trở thành một phần đời sống tinh thần sinh viên Việt Nam.

Tất cả các trận đấu thuộc VCK giải Bóng đá Sinh viên toàn quốc 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của TV360

TV360 – nền tảng OTT hàng đầu cho khán giả Việt

Ra mắt năm 2020, TV360 đã nhanh chóng vươn lên nhóm ứng dụng truyền hình trực tuyến top đầu Việt Nam, nắm bản quyền phát sóng nhiều giải đấu lớn như World Cup, Euro, Champions League, Bundesliga…

Giờ đây, TV360 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi đưa trải nghiệm thể thao tầm cỡ chuyên nghiệp đến tận sân chơi học đường, nơi mỗi sinh viên đều có thể dẫn đầu cuộc chơi theo cách riêng.

Trải nghiệm Vòng Chung kết Giải Bóng đá Sinh viên Toàn quốc 2025 – Cúp TV360 ngay hôm nay!

Mở chuyên trang bóng đá TV360 https://tv360.vn/page/ttsv – xem trực tiếp, tua lại highlight và hòa mình cùng ngày hội thể thao lớn bậc nhất năm