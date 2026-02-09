Ra mắt vào ngày 21/1/2026, Project Y nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả ngay từ khi công bố dự án. Bộ phim đánh dấu màn hợp tác hiếm hoi giữa hai gương mặt nữ nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc là Han So Hee và Jeon Jong Seo, đồng thời được quảng bá như một tác phẩm hành động xoay quanh nhân vật nữ, hướng đi vốn không phổ biến tại thị trường nội địa. Sự kết hợp giữa dàn diễn viên có sức hút, đề tài táo bạo cùng phong cách hình ảnh gai góc từng giúp Project Y được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn gió mới, thậm chí gây tò mò ngay từ khi xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh lớn. Tuy nhiên, trái ngược với mức độ quan tâm ban đầu, bộ phim nhanh chóng bộc lộ dấu hiệu hụt hơi chỉ sau thời gian ngắn ra rạp.

Nói một chút về nội dung, Project Y lấy bối cảnh quận Gangnam xa hoa bậc nhất Seoul, theo chân Mi Seon (Han So Hee) và Do Kyung (Jeon Jong Seo) - đôi bạn thân ở tận cùng cuộc sống, không tài sản, không chỗ dựa, ngoài chính nhau. Bị dồn ép giữa thực tại khắc nghiệt và cảm giác lạc lõng trong một thế giới hào nhoáng nhưng lạnh lùng, cả hai loay hoay tìm lối thoát cho số phận tưởng chừng đã rơi vào ngõ cụt.

Mi Seon và Do Kyung lựa chọn con đường liều lĩnh: lên kế hoạch đánh cắp số vàng thỏi trị giá 8 tỷ won thuộc về CEO To (Kim Sung Cheol), nhân vật quyền lực đứng sau những dòng tiền mờ ám. Thế nhưng, quyết định này nhanh chóng đẩy họ vào vòng xoáy nguy hiểm, biến hai cô gái từ kẻ săn mồi trở thành mục tiêu bị truy đuổi. Giữa những con hẻm tối và thế giới ngầm của Gangnam, Mi Seon và Do Kyung không chỉ phải đối mặt với CEO To mà còn bị cuốn vào mạng lưới phức tạp của những thế lực tham lam khác.

Ngay khi công chiếu, Project Y lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội xoay quanh nội dung và cách thể hiện. Phim bị cho là lạm dụng yếu tố 18+ với nhiều cảnh quay bị đánh giá phản cảm, thiếu dụng ý nghệ thuật rõ ràng, trong khi cốt truyện lại mỏng và rời rạc. Không ít khán giả cho rằng tác phẩm núp bóng một câu chuyện nữ quyền hay hành động, nhưng thực chất chỉ xoay vòng quanh những hình ảnh gây sốc, khai thác đời sống các nhân vật nữ theo hướng tiêu cực và rập khuôn. Trên các diễn đàn lớn, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng, thậm chí kêu gọi cấm chiếu vĩnh viễn vì cho rằng bộ phim không chỉ thất bại về mặt nghệ thuật mà còn tạo cảm giác khó chịu, phản cảm cho người xem.

Những tranh cãi về nội dung nhanh chóng phản ánh trực tiếp lên thành tích phòng vé của Project Y. Chỉ sau hơn hai tuần công chiếu, bộ phim đã được đưa lên các nền tảng VOD và OTT, động thái thường thấy với những tác phẩm không còn khả năng trụ rạp. Tính đến tuần thứ hai, tổng lượng vé bán ra chỉ đạt hơn 139.000, không đủ giúp phim lọt vào top 10 phòng vé nội địa, trong khi điểm hòa vốn được cho là lên tới 1 triệu lượt xem. Khoảng cách quá lớn giữa kỳ vọng và thực tế khiến Project Y sớm bị gắn mác "bom xịt", bất chấp chiến dịch quảng bá rầm rộ ban đầu.

Không chỉ khán giả, giới phê bình điện ảnh cũng đưa ra những đánh giá kém tích cực dành cho Project Y. Trên một số trang review, nhiều nhà phê bình cho rằng bộ phim sở hữu lớp vỏ hình ảnh hào nhoáng nhưng thiếu chiều sâu nội dung, kịch bản rời rạc và loạt cảnh quay gây sốc không đủ thuyết phục. Đạo diễn của phim cũng bị réo tên khi phong cách làm phim gây sốc, u ám và nhiều cảnh nhạy cảm được cho là đã xuất hiện lặp lại trong các tác phẩm trước đó. Từ đây, không ít ý kiến đặt câu hỏi về trách nhiệm của nhà làm phim và nhà đầu tư, khi tiếp tục theo đuổi những dự án gây tranh cãi nhưng thiếu giá trị nghệ thuật rõ ràng.

Một số bình luận của netizen: - Bảo sao điện ảnh Hàn Quốc ngày càng đi xuống. - Gỡ luôn trên mọi nền tàng được không, đúng rác phẩm. - Xin lỗi chứ chỉ nghĩ tới cảnh hai người này cùng đóng một phim kiểu vậy thôi đã thấy buồn cười rồi. Cười xỉu. - Cốt truyện nghe quen tai đến mức nhàm chán, thật sự. - Chẳng lẽ thật sự không còn ý tưởng câu chuyện nào khác sao? - Mấy cảnh phản cảm nhức mắt quá. - Nếu từng xem Han So Hee trong My Name thì ai cũng biết cổ rất hợp kiểu vai này nhưng phim này cấn cấn kiểu gì ý.

Việc bộ phim nhanh chóng rời rạp, không tạo được hiệu ứng tích cực cả ở phòng vé lẫn trên các nền tảng trực tuyến, cho thấy khán giả ngày càng khắt khe hơn với những tác phẩm lạm dụng hình ảnh phản cảm mà không mang lại giá trị nghệ thuật tương xứng.