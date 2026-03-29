Xôn xao vụ việc gà rán KFC bị tố bán gà mốc, đồ thừa từ hôm trước, quản lý còn cãi tay đôi với khách: Thương hiệu nói gì?

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết phản ánh về chất lượng món gà rán tại một thương hiệu nổi tiếng ở Hà Nội đã khiến nhiều người xôn xao.

Người đăng cho biết khi mua gà rán tại một sơ sở ở Hà Đông thì phát hiện gà mốc khô và thiếu nước. Sáng hôm đó, họ mua gà quay tiêu nhưng nghi ngờ là đồ thừa từ ngày trước. Ngoài ra, gà đôi khi bị nguội hoặc cháy đen nhưng vẫn được bán cho khách.

Bài viết cũng phản ánh về thái độ của quản lý nam mặc áo trắng, cho rằng nhân viên này có cách cư xử không chuyên nghiệp, thậm chí cãi tay đôi với khách hàng. Kèm theo đó là hình ảnh những miếng gà đã được mua về.

Thông tin này sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được nhiều bình luận và ý kiến từ cộng đồng mạng về chất lượng dịch vụ và thực phẩm của thương hiệu.

Ngay sau sự việc gây xôn xao mạng xã hội nói trên, tối ngày 29/3, Fanpage có tích xanh của thương hiệu KFC đã lên tiêng về vụ việc.

Liên quan đến các thông tin gần đây về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, KFC đã ngay lập tức tiến hành rà soát nội bộ, kiểm tra quy trình vận hành tại cửa hàng liên quan, đồng thời với tinh thần cầu thị và luôn lắng nghe ý kiến khách hàng, KFC đã chủ động liên hệ để xác minh thêm thông tin.

Tính đến thời điểm hiện tại, KFC cho biết chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp sản phẩm nào không đảm bảo chất lượng như nội dung phản ánh. Đồng thời, thương hiệu cũng nhấn mạnh việc chưa nhận được sự hợp tác để đối chiếu thông tin. Tuy nhiên, KFC vẫn đang tiếp tục theo dõi và kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo mọi tiêu chuẩn chất lượng được tuân thủ nghiêm ngặt.

Nhìn lại hơn 29 năm có mặt tại Việt Nam, KFC khẳng định luôn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật và hệ thống toàn cầu. Toàn bộ nguyên liệu đầu vào được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, vận chuyển, bảo quản cho đến chế biến tại cửa hàng. Mỗi nhà hàng đều thực hiện kiểm tra định kỳ hằng ngày để đảm bảo sản phẩm luôn đạt chuẩn trước khi phục vụ khách hàng.

Cuối cùng, KFC cam kết tiếp tục củng cố và rà soát quy trình vận hành, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Thương hiệu rất mong nhận được sự hợp tác từ khách hàng để cùng làm rõ thông tin, đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của tất cả các bên thông qua các kênh chính thức.