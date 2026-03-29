Miền Bắc mưa dông kèm gió giật, sắp đón nắng nóng gay gắt bao phủ trên diện rộng

Miền Bắc mưa dông "giải nhiệt"

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong sáng nay (29/3), trên khu vực miền Bắc nước ta hình thành một vùng hội tụ gió trên cao, gây ra một đợt mưa dông mạnh kèm sấm sét ở một số tỉnh/thành miền Bắc.

Thái Nguyên là địa phương hứng chịu lượng mưa lớn nhất. Mưa xuất hiện trên diện rộng ở địa phương này với cường độ khá lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm.

Sau nhiều ngày nắng, không khí oi bức, sáng 29/3, thời tiết Hà Nội chuyển biến đột ngột khi xuất hiện mưa dông lớn kèm gió giật mạnh, sấm chớp xuất hiện trên diện rộng. Từ khoảng 8h30 cùng ngày, bầu trời đang sáng chuyển nhanh sang trạng thái âm u, mây đen dày đặc kéo đến. Gió nổi lên từng cơn mạnh, sau đó mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn.

Thời gian mưa ngắn nhưng cường độ mưa khá mạnh, lượng mưa sáng nay phổ biến từ 20-30mm, đáng chú ý tại khu vực Nhà văn hoá Mai Dịch, phường Phú Diễn, lượng mưa lên tới 98.2mm trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có thể xuất hiện mưa, mưa rào, xen lẫn với nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng lưu ý, miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa. Sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng lạnh có thể gây ra nhiều hình thái thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ sau giai đoạn mưa dông, thời tiết Hà Nội chuyển nhanh sang trạng thái nắng nóng, phù hợp với xu thế thời tiết chuyển mùa. Từ ngày 30/3, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C, thấp nhất 24 độ C, trời có mây, ít khả năng mưa.

Đến ngày 31/3, nắng nóng gia tăng rõ rệt với nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C, trời ít mây, nắng mạnh - đánh dấu đợt nắng nóng đầu tiên trong chuỗi dự báo.

Từ 1/4 đến 5/4, thời tiết duy trì trạng thái có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C, nền nhiệt ban đêm khoảng 23-25 độ C. Giai đoạn này thời tiết ổn định, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Tuy nhiên, từ ngày 6/4 đến 7/4, nắng nóng có xu hướng quay trở lại và gia tăng, với nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 35 độ C, thấp nhất lên tới 27 độ C, trời ít mây, nắng mạnh kéo dài.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong những ngày tới cho thấy mưa dông chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, sau đó nhường chỗ cho thời tiết nắng nóng kéo dài. Biên độ nhiệt ngày - đêm tăng, nền nhiệt cao dần vào đầu mùa hè.

Nắng nóng sắp bao phủ diện rộng

Theo số liệu định quan trắc, nhiệt độ tại nhiều địa phương đã vượt xa ngưỡng nắng nóng thông thường (35 độ C).

Từ 30/3, Sông Mã (Sơn La) chạm ngưỡng 38,3 độ C, mức nhiệt có thể gây sốc nhiệt ngay lập tức nếu hoạt động ngoài trời quá lâu.

Đáng chú ý, độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ phổ biến từ 55-65%. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm thấp tạo ra hiệu ứng "nóng khô" cực kỳ khó chịu, làm tăng nguy cơ mất nước cơ thể nhanh chóng.

Cơn sốt nhiệt này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trái lại, nó đang có xu hướng "Bắc tiến" và mở rộng cường độ dưới tác động của vùng thấp nóng phía Tây.

Trục Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa - Huế sẽ trở thành tâm điểm của đợt nắng nóng lần này. Nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, nhưng các khu vực vùng núi phía Tây có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội): Sau những ngày mây mù ẩm ướt, khu vực này sẽ đón nhận đợt nắng nóng cục bộ với nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C. Đây là sự chuyển giao thời tiết đột ngột, dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp và huyết áp.

Người dân và du khách cần theo dõi sát dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay và các ngày tới để chủ động kế hoạch di chuyển, đồng thời đề phòng dông lốc nguy hiểm trong ngắn hạn và nắng nóng trong những ngày tiếp theo.