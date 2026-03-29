Ám ảnh hiện trường vụ nam công nhân bị nhóm đồng nghiệp sát hại

Liên quan đến vụ "Vừa từ quê lên TP.HCM xin việc, nam công nhân bị nhóm người đâm chết trên đường" như đã thông tin, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang tạm giữ nhóm nghi phạm gây án để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo Công an, nhóm nghi phạm gồm: Nguyễn Hoài Lượng (21 tuổi), Võ Hoàng Trí (23 tuổi) và Nguyễn Trọng Nhân (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau, cùng là công nhân của Công ty Midea).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tại cơ quan công an, cả 3 thừa nhận hành vi phạm tội. Nhóm này khai vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc chung với anh H.C.N. (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) ở Công ty trên. Trong đó, Nguyễn Trọng Nhân là người trực tiếp xảy ra mâu thuẫn với anh N.. Cả 3 bàn bạc và chuẩn bị hung khí để "nói chuyện" với anh N.

Gần 10h ngày 27/3, anh N. rời Công ty Midea ở đường NA2, phường Thới Hòa bằng xe máy điện trên đường N6, phường Thới Hòa để về nhà trọ. Khi vừa qua cầu DA11, anh N. bất ngờ bị nhóm Nhân cầm hung khí từ trong bóng tối lao ra chặn đường, dùng hung khí tấn công. Do qua bất ngờ, anh N. bị tấn công ngã xe và vứt xe chạy bộ tìm cách hô hoán thoát thân.

Nhóm Nhân vội đuổi theo anh N. để tiếp tục tấn công. Khi chạy được một đoạn, anh N. bị Nhân áp sát, dùng dao đâm trúng chỗ hiểm. Nạn nhân gục xuống giữa đường, tử vong tại chỗ với vết thương hở tại cổ, mất nhiều máu.

Người cậu của anh N. là ông H.V.Đ. (39 tuổi) phát hiện cháu trai bị hành hung nên chạy tới can ngăn nhưng không được. Sau khi gây án xong, nhóm này bỏ trốn khỏi TP.HCM về TP Cần Thơ. Biết không thoát tội, Nguyễn Hoài Lượng và Võ Hoàng Trí đã ra đầu thú tại Cần Thơ. Riêng Nguyễn Trọng Nhân, là người được xác định trực tiếp đâm nạn nhân và cũng là người có mâu thuẫn trước đó với nạn nhân đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi bắt giữ, công an đã di lý nhóm này về Công an TP.HCM để phục vụ việc điều tra. Hiện công an công an đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai các nghi phạm, làm rõ vai trò của từng người, đồng thời mở rộng điều tra những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.