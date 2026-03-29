Vụ con rể nổ súng truy sát nhà vợ: Tình trạng của người bố vợ bị bắn vào đầu

Liên quan đến sự việc đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo (sinh năm 1991, trú tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền) dùng súng bắn một tài xế taxi và bố mẹ vợ xảy ra tại Quảng Trị khiến mẹ vợ cùng nam tài xế tử vong, người bố vợ là ông Phan Văn H. (sinh năm 1960) đã may mắn thoát chết.

Trao đổi trên báo Dân trí ngày 29/3, ông Đinh Minh Nam (Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) cho hay, chính quyền địa phương và người dân hoàn tất công việc hậu sự cho bà Đinh Thị T. (sinh năm 1962, trú thôn Tân Bình, xã Kim Điền) - mẹ vợ của Đạo.

Ông Nam cho hay, ông H. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Vị Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền thông tin thêm, qua nắm bắt từ gia đình, hiện ông H. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tuy nhiên, viên đạn nằm trong đầu nạn nhân vẫn chưa được lấy ra.

Gia đình đã lo xong hậu sự cho bà Đinh Thị T., nạn nhân bị con rể sát hại tối 26/3. (Ảnh: Người Lao Động)

Nạn nhân được các bác sĩ đã xử lý tổn thương, nối lại mạch máu đứt, còn viên đạn không thể can thiệp vì nguy cơ có thể gây nguy hiểm tính mạng. Ông H. có lẽ sẽ phải sống chung với viên đạn cả đời, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Hôm nay, gia đình cũng đã tổ chức lễ tang cho anh Biện Thái S. (40 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) là tài xế taxi gặp nạn trong vụ việc. Anh S. là tài xế taxi chở Đạo từ Đà Nẵng ra Quảng Trị. Trong quá trình di chuyển, Đạo muốn mượn xe anh S. nhưng không được đồng ý nên đã nổ súng sát hại anh này, giấu xác trong rừng keo.

Như đã đưa tin, tối 26/3, dư luận vô cùng bàng hoàng trước sự việc con rể nổ súng sát hại bố mẹ vợ cùng tài xế taxi khiến 2 người tử vong. Báo Tuổi Trẻ Online thông tin, xuất phát từ mâu thuẫn với vợ là chị Phan Thị Diễm H. (26 tuổi), chiều 26/3, Đạo đã bắt taxi của anh S. di chuyển từ Đà Nẵng về xã Kim Tiền tỉnh Quảng Trị tìm vợ giải quyết mâu thuẫn do chị H. đã bỏ về quê ngoại từ vài ngày trước đó.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo dùng súng tự chết sát hại tài xế taxi và bố mẹ vợ. (Ảnh: Tiền Phong)

Vợ của tài xế S. đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người chồng. (Ảnh: Người Lao Động)

Khi di chuyển đến địa bàn xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo mượn xe để đi giải quyết việc riêng nhưng anh S. không đồng ý. Trong quá trình trao đổi, đối tượng đã dùng súng tự chế sát hại anh S. rồi điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ. Tại nhà bố mẹ vợ, Đạo tìm vợ nhưng không thấy. Gã con rể máu lạnh đã bắn bố mẹ vợ khiến bà Đinh Thị T. (64 tuổi) tử vong tại chỗ, ông H. bị thương nặng.

Gây án xong, Đạo cố thủ trong ô tô, livestream yêu cầu được gặp vợ con, đồng thời gửi lời xin lỗi con và bố mẹ đẻ. Đến 4 giờ sáng ngày 27/3, đối tượng nộp súng, ra tự thú.

