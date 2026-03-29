Nam thanh niên SN 2004 bị chú ý vì biểu hiện lạ tại phòng khám, lộ bí mật trong túi quần

Ngày 29/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 25/3/2026, tổ công tác Công an phường Mỹ Hào kiểm tra tại khu vực tầng 4 thuộc một phòng khám trên địa bàn phường, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần của nam thanh niên có 01 túi nilon bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh thể và 1 túi nilon bên trong chứa 1 viên nén màu hồng, nghi là ma túy.

Qua đấu tranh, nam thanh niên khai là Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, hiện ở thôn Ông Tố, xã Yên Mỹ; các chất tinh thể và viên nén vừa bị lực lượng Công an thu giữ là ma túy, Hiếu mua về để sử dụng.

Hình ảnh đối tượng Hiếu cùng vật chứng

Công an phường Mỹ Hào đã tiến hành trưng cầu giám định chất tinh thể và viên nén thu giữ của Hiếu, kết quả là ma túy, gồm các loại: Ketamine, MDMA, Methamphetamine; có tổng khối lượng lượng là 3,697g.

Công an phường Mỹ Hào đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.