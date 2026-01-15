Xem phim Sex Education, tôi quyết định đột kích buổi tiệc sinh nhật 17 tuổi của con và cái kết không thể tưởng tượng

Trong đầu tôi luôn hiện lên những cảnh tượng hỗn loạn mỗi khi nghĩ về đám trẻ vị thành niên: những bữa tiệc thác loạn và những trò nghịch ngợm quá đà y hệt như những gì phim Sex Education thường mô tả. Chính vì nỗi sợ đó, khi con trai tôi xin phép tổ chức sinh nhật 17 tuổi cùng nhóm bạn tại một căn homestay ngoại ô, tôi đã ngoài mặt thì đồng ý nhưng trong lòng lại âm thầm lên một kế hoạch "đột kích". Tôi không thể ngồi yên ở nhà để mặc con mình giữa một "hang ổ" đầy những nguy cơ tiềm ẩn mà tôi tin chắc là sẽ xảy ra.

Tối hôm đó, tôi cùng chồng lái xe đến địa chỉ dò hỏi được, tim đập thình thịch như thể chính mình mới là người đang làm chuyện lén lút. Tôi đã chuẩn bị sẵn một kịch bản hung hăng nhất, một bài thuyết giảng về đạo đức và kỷ luật nếu chẳng may bắt gặp cảnh tượng con mình đang say khướt hay làm điều gì đó sai trái.

Ảnh minh họa: Netflix

Thế nhưng, khi tôi nhẹ nhàng tiến lại gần khung cửa sổ lớn của căn phòng khách, cái kết diễn ra bên trong đã khiến tôi hoàn toàn đứng hình. Không có âm nhạc chát chúa, không có những chai rượu vứt lăn lóc, thay vào đó là một khung cảnh yên bình đến lạ lùng. Nhóm bạn của con đang ngồi quây quần trên những chiếc gối lười, chăm chú xem một bộ phim tài liệu về môi trường và thảo luận sôi nổi về cách giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học.

Tôi lặng người nhìn con trai mình - đứa trẻ mà tôi luôn lo sợ sẽ bị lôi kéo vào những thói hư tật xấu đang say sưa trình bày về một dự án thiện nguyện mà con ấp ủ bấy lâu nay. Những người bạn mà tôi từng nhìn bằng ánh mắt định kiến vì mái tóc nhuộm màu hay những hình xăm dán trên tay, thực chất lại là những đứa trẻ đầy nhiệt huyết, văn minh và vô cùng tôn trọng nhau.

Tôi bỗng cảm thấy chiếc chìa khóa xe trong tay mình trở nên nặng trĩu. Tôi bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay mình đã nhìn con qua lăng kính của sự nghi ngờ và những tình tiết phóng đại trên phim ảnh, mà quên mất rằng mình đã dạy con cách sống tử tế từ khi còn bé.

Thay vì xông vào phòng để làm một "vị cứu tinh" nhân danh sự bảo bọc, tôi và chồng lẳng lặng quay trở ra xe, lòng nhẹ nhõm nhưng cũng đầy hổ thẹn. Cuộc "đột kích" thất bại đó lại là một chiến thắng lớn trong tâm hồn tôi.

Tôi nhận ra rằng lòng tin mới là thứ bảo vệ con tốt nhất, chứ không phải sự giám sát thô bạo. Sex Education dạy chúng ta về những sai lầm của tuổi trẻ, nhưng nó cũng nhắc nhở cha mẹ rằng hãy cho con không gian để tự khẳng định bản sắc.

Tối hôm đó, tôi đã nhắn cho con một cái tin đơn giản: "Chúc mừng sinh nhật con trai, mẹ rất tự hào về con". Đó là khoảnh khắc tôi quyết định sẽ ngưng đóng vai "cảnh sát" để trở thành một người mẹ thực sự biết tin tưởng vào những hạt mầm tử tế mình đã gieo trồng.