Hoảng hốt phát hiện đôi chân trẻ nhỏ thò ra từ trần nhà, gia đình lập tức báo cảnh sát

Một sự cố nguy hiểm vừa xảy ra tại TP. Đại Liên (Trung Quốc) khiến nhiều phụ huynh không khỏi giật mình về mức độ rủi ro khi trẻ nhỏ vui chơi trong thang máy.

Theo thông tin từ lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Liêu Ninh, vụ việc xảy ra tại quận Cam Tỉnh Tử. Khi phát hiện một đôi chân trẻ em bất ngờ thò ra từ khe hở thang máy trên trần nhà, gia đình đã vô cùng hoảng sợ và lập tức gọi điện báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa khu vực nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, các chiến sĩ phát hiện đôi chân của một bé gái bị mắc kẹt trong khe hở giữa thang máy và kết cấu tòa nhà. Thời điểm được phát hiện, hai chân của bé đã có dấu hiệu sung huyết, gia đình đứng bên cạnh không giấu được sự lo lắng, hoảng loạn.

Do không gian cứu hộ hết sức chật hẹp, lực lượng cứu hỏa buộc phải chia thành hai tổ, phối hợp tác nghiệp từ trên xuống dưới. Các thiết bị chuyên dụng được sử dụng để mở rộng khe hở và tiến hành phá dỡ một phần kết cấu nhằm giải cứu nạn nhân.

Sau hơn 20 phút nỗ lực, bé gái đã được đưa ra ngoài an toàn. Qua kiểm tra ban đầu, ngoài việc hai chân bị chèn ép, bé không gặp tổn thương nghiêm trọng nào khác và sức khỏe ổn định.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc hai chị em chơi đùa trong thang máy. Thời điểm xảy ra tai nạn, người chị lớn hơn đã bấm nút thang, trong khi em nhỏ chưa kịp phản ứng và không đứng đúng vị trí an toàn. Điều này khiến đôi chân của bé trượt vào khe hở giữa thang máy và thân tòa nhà, dẫn đến bị mắc kẹt.

Cảnh báo an toàn

Lực lượng chức năng nhấn mạnh: thang máy là thiết bị đặc thù, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và tuyệt đối không phải khu vui chơi cho trẻ em. Phụ huynh cần giám sát chặt chẽ, không để trẻ tự ý sử dụng thang máy một mình, đồng thời nhắc nhở trẻ không nô đùa, nhảy nhót, tựa vào cửa thang.

Bên cạnh đó, các kiến thức an toàn khi sử dụng thang cuốn cũng cần được cha mẹ trang bị cho con em mình nhằm hạn chế tối đa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn: Sohu