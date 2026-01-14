New Zealand: Bài thi Duolingo được công nhận

Bài thi Tiếng Anh sẽ được Duolingo tổ chức và quản lý.

Từ năm 2026, nhiều đại học lớn của New Zealand như Otago, Massey, Canterbury và Victoria đã chấp thuận tuyển sinh quốc tế thông qua kết quả bài thi Duolingo English Test (DET). Đây là chương trình đánh giá năng lực Tiếng Anh do ứng dụng học ngoại ngữ Duolingo tổ chức và quản lý.

Đây là một bước đi đáng chú ý trong bối cảnh cạnh tranh thu hút du học sinh ngày càng gay gắt.

Duolingo cho biết bài kiểm tra của họ ứng dụng công nghệ thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo và hệ thống giám thị trực tuyến nhằm xác minh danh tính và phát hiện gian lận trong suốt quá trình làm bài. Ưu điểm lớn của bài kiểm tra này là tính linh hoạt.

Thí sinh không cần đặt lịch trước và có thể nhận kết quả chỉ trong vòng 2 ngày, nhanh hơn so với nhiều kỳ thi truyền thống.

Xu hướng này không chỉ giới hạn ở New Zealand. Tính đến năm 2025, 8 trường đại học thuộc khối Ivy League tại Mỹ đã chấp nhận điểm số Duolingo, cho thấy mức độ công nhận ngày càng cao của bài kiểm tra này trên phạm vi toàn cầu.

Tuy vậy, các cơ quan quản lý nhập cư New Zealand vẫn tiếp tục sử dụng những chứng chỉ quốc tế quen thuộc như IELTS để đánh giá năng lực ngôn ngữ trong hồ sơ xin visa, cho thấy Duolingo hiện đóng vai trò bổ trợ hơn là thay thế hoàn toàn.

Bên cạnh mảng kiểm tra học thuật, Duolingo còn khẳng định vị thế là ứng dụng giáo dục được tải xuống nhiều nhất thế giới, với hơn 50 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày.

Sự mở rộng nội dung của Duolingo trong những năm gần đây cũng thúc đẩy sự quan tâm đến các ngôn ngữ như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Bồ Đào Nha, phản ánh rõ nét tác động của các yếu tố kinh tế và văn hóa toàn cầu.

Theo RZN