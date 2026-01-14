Làn sóng mở ngành Trí tuệ nhân tạo trong các trường đại học

Trường Đại học Giao thông Vận tải vừa thông tin tuyển sinh năm 2026 . Năm nay, nhà trường xét tuyển theo 4 phương thức:

Xét tuyển theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Như Ý

Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT (học bạ) và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Phương thức này chỉ áp dụng với các thí sinh có điểm thi môn Toán trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 5.0 trở lên (trừ ngành Toán ứng dụng, điểm thi môn Toán phải đạt từ 6.0 trở lên). Điều kiện điểm học bạ trung bình từng môn của trong tổ hợp xét tuyển (xét theo mỗi năm học) từ 5.5 điểm trở lên.

Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội và xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026 với các ngành tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TPHCM. Ở phương thức này, ngành Ngôn ngữ Anh có điều kiện thí sinh phải chọn thi môn tiếng Anh trong phần thi thứ ba của kì thi đánh giá năng lực.

Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội.

Một số điểm mới của trường như thêm điều kiện cho phương thức học bạ để trở thành phương thức xét tuyển kết hợp. Ngoài môn Toán, một số ngành có yêu cầu thí sinh phải đạt học lực trung bình môn Vật lí qua từng năm THPT từ 5.5 điểm trở lên.

Về tổ hợp xét tuyển, tại Hà Nội, các ngành kĩ thuật và công nghệ bổ sung hoặc thay thế tổ hợp D07 (Toán, Hóa, Anh) bằng tổ hợp C01 (Toán, Văn, Lí).

Năm nay, Trường Đại học Giao thông Vận tải bỏ quy đổi điểm IELTS cho điểm thi môn tiếng Anh trong các tổ hợp có môn tiếng Anh, thay bằng cách cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên (mức cộng sẽ tương đương điểm thay thế các năm trước, áp dụng với tất cả các phương thức). Đồng thời, bổ sung tiêu chí thưởng điểm cho các thí sinh đạt giải Nhất/Nhì/Ba trong các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố. Trường mở mới 1 ngành là Trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo thông tin từ Trường Đại học Thương mại, năm 2026, nhà trường dự kiến mở mới 6 chương trình đào tạo, gồm 1 chương trình chuẩn, 3 chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) và 2 chương trình song bằng quốc tế.

Trong đó, chương trình đào tạo chuẩn mở mới là Khoa học máy tính (Ứng dụng AI trong kinh doanh). Ba chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế gồm: Logistics và Quản lí vận tải đa phương thức; Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh; Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí. Bên cạnh đó, nhà trường triển khai 2 chương trình song bằng quốc tế là Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng - Thương mại và Phân phối; Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế - Ngân hàng, Tài chính.

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển sinh 14 ngành/chương trình đào tạo mới với khoảng 370 chỉ tiêu, bao gồm 10 ngành mở mới, 3 ngành phát triển từ các chương trình hiện có và 1 chương trình thuộc ngành đã có được mở thêm.

Đáng chú ý là nhóm ngành đào tạo trọng tâm về kinh tế số - công nghệ - dữ liệu và AI. Các ngành thuộc nhóm này gồm: Khoa học dữ liệu; AI; Kinh tế số; Công nghệ tài chính; Thương mại điện tử.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa thông tin năm 2026, trường mở thêm ngành AI, Khoa học dữ liệu. Ngoài ra còn 5 ngành mới khác gồm: Huấn luyện thể thao, Ngôn ngữ Pháp, Quốc tế học, Giáo dục học và Địa lí học.