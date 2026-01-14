AI tái định hình thế giới việc làm và chiến lược nhân sự

Bước vào năm 2026, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong cách con người làm việc, từ tuyển dụng, đào tạo đến phát triển kỹ năng. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp không chỉ đối mặt với bài toán thu hút và giữ chân nhân tài mà còn phải nhanh chóng thích ứng với một thế giới việc làm đang chuyển dịch mạnh mẽ.

AI thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ của thế giới việc làm. Ảnh: Pixabay

Mới đây, ManpowerGroup phối hợp với LinkedIn công bố báo cáo chủ đề "Hoạch định nhân sự chiến lược trong kỷ nguyên AI". Dựa trên dữ liệu thị trường lao động theo thời gian thực từ, báo cáo phác họa bức tranh toàn cảnh về tác động của AI đối với việc làm hiện tại và tương lai, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của đào tạo và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động.

Khoảng cách kỹ năng gia tăng trong kỷ nguyên AI

Theo báo cáo, khoảng 70% kỹ năng cần thiết cho một công việc trung bình vào năm 2015 sẽ thay đổi vào năm 2030. Trong khi đó, 74% doanh nghiệp toàn cầu cho biết vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự có kỹ năng phù hợp, cho thấy khoảng cách lớn giữa nhu cầu của thị trường và năng lực của người lao động.

Dưới tác động của AI, 70% kỹ năng cần thiết cho một công việc sẽ thay đổi vào năm 2030, trong khi 74% doanh nghiệp vẫn thiếu hụt nhân sự có kỹ năng phù hợp

Bà Jennie Dede, Giám đốc cấp cao phụ trách Tuyển dụng và Cung ứng nhân sự của LinkedIn, nhận định: "Tuyển dụng dựa trên kỹ năng không còn là một xu hướng nhất thời mà đang trở thành lợi thế cạnh tranh then chốt. Dù các vị trí của tương lai chưa được định hình rõ, những kỹ năng cốt lõi tạo nên chúng thì đã rất rõ ràng".

Báo cáo cũng chỉ ra mức độ gia tăng nhanh chóng của AI trong doanh nghiệp. Hiện 53% doanh nghiệp toàn cầu đã sử dụng các công cụ AI hội thoại trong tuyển dụng, đào tạo và tiếp nhận nhân sự mới. 61% chuyên gia tuyển dụng tin rằng AI giúp cải thiện khả năng đo lường chất lượng tuyển dụng, trong khi 85% doanh nghiệp chấp nhận ứng viên sử dụng AI ở các bước quan trọng của quy trình tuyển dụng.

Ở chiều ngược lại, AI cũng đang thay đổi hành vi của người lao động. Khoảng 40% người lao động toàn cầu cho biết họ thường xuyên sử dụng AI trong công việc, từ tìm kiếm thông tin, tối ưu hồ sơ xin việc đến nâng cao hiệu suất làm việc.

AI lan rộng trong doanh nghiệp, định hình thế giới việc làm mới

Theo bà Mara Stefan, Phó Chủ tịch phụ trách Phân tích và Nghiên cứu toàn cầu của ManpowerGroup, AI tạo sinh là một trong những cơ hội mang tính chuyển đổi lớn nhất hiện nay. "Trang bị cho người lao động các kỹ năng để khai thác hiệu quả AI không chỉ là điều nên làm mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển tổ chức" – bà nhấn mạnh.

Kỹ năng trở thành lợi thế cạnh tranh mới

Dữ liệu từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho thấy trong 5 năm tới, 29% lao động cần nâng cao kỹ năng để đáp ứng vai trò hiện tại và 19% cần đào tạo lại để chuyển sang vị trí mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hơn một nửa người lao động không tham gia bất kỳ khóa đào tạo (55%) hay chương trình khai vấn (54%) nào trong vòng 6 tháng qua, chủ yếu do thiếu thời gian và nguồn lực.

Trong khi nhiều lao động chưa có điều kiện học tập, doanh nghiệp đang tăng đầu tư cho đào tạo, coi phát triển con người là chìa khóa thích ứng trong kỷ nguyên AI

Dù vậy, xu hướng đầu tư cho phát triển con người đang gia tăng. 70% chuyên gia nhân sự cho biết doanh nghiệp ưu tiên các sáng kiến nâng cao kỹ năng trong năm 2025, và 83% doanh nghiệp dự kiến duy trì hoặc tăng ngân sách cho các chương trình học tập định hướng nghề nghiệp.

Đầu tư vào con người, song hành cùng ứng dụng AI, đang trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững khi thế giới việc làm xuất hiện ngày càng nhiều vị trí mới.

Theo các chuyên gia, tổ chức nào biết cách hỗ trợ người lao động học hỏi, thích ứng và đảm nhận những vai trò mới do công nghệ tạo ra sẽ có nhiều cơ hội phát triển dài hạn trong thế giới việc làm đang được AI tái định hình.